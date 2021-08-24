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Близько 16000 чоловік були евакуйовані з Афганістану через аеропорт Кабула за останні 24 години

Гліб Парфененко
Близько 16000 чоловік були евакуйовані з Афганістану через аеропорт Кабула за останні 24 години
AP

За повідомленням Пентагону, за останні 24 години з Афганістану через аеропорт Кабула було евакуйовано близько 16000 чоловік, повідомляє AFP.

Це в цілому 42 000 чоловік, евакуйованих з липня, з яких 37 000 були евакуйовані з 14 серпня, повідомив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Серед евакуйованих – громадяни США та тисячі американських співробітників, які подали заявку або вже отримали імміграційну візу, а також афганці, які побоюються репресій з боку талібів, оскільки вони працювали на громадських організаціях, засобах масової інформації та інших осіб, які не схвалюють дії ісламістів.

Джерело: BTA

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