Около 16000 человек были эвакуированы из Афганистана через аэропорт Кабула за последние 24 часа

По сообщению Пентагона, в последние 24 часа из Афганистана через аэропорт Кабула были эвакуированы около 16000 человек, сообщает AFP.

Это в целом 42 000 человек, эвакуированных с июля, из которых 37 000 были эвакуированы с 14 августа, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Среди эвакуированных — граждане США и тысячи американских сотрудников, которые подали заявку или уже получили иммиграционную визу, а также афганцы, которые опасаются репрессий со стороны талибов, поскольку они работали на общественных организациях, средствах массовой информации и других лиц, не одобряющих действия исламистов.

Источник: BTA