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Около 16000 человек были эвакуированы из Афганистана через аэропорт Кабула за последние 24 часа

Глеб Парфененко
Около 16000 человек были эвакуированы из Афганистана через аэропорт Кабула за последние 24 часа
AP

По сообщению Пентагона, в последние 24 часа из Афганистана через аэропорт Кабула были эвакуированы около 16000 человек, сообщает AFP.

Это в целом 42 000 человек, эвакуированных с июля, из которых 37 000 были эвакуированы с 14 августа, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Среди эвакуированных — граждане США и тысячи американских сотрудников, которые подали заявку или уже получили иммиграционную визу, а также афганцы, которые опасаются репрессий со стороны талибов, поскольку они работали на общественных организациях, средствах массовой информации и других лиц, не одобряющих действия исламистов.

Источник: BTA

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