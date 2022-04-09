ГоловнаМіжнародні організаціїЄСЄС відновлює свою дипломатичну місію у Києві
Міжнародні організаціїЄСУкраїна

ЄС відновлює свою дипломатичну місію у Києві

Євгеній Подольський

Європейський Союз поверне свою дипломатичну місію до столиці України Київ після того, як її тимчасово перемістили до Польщі через російське вторгнення, повідомляє Reuters.

Дипломатична служба ЄС повідомляє, що глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас відвідав країну в п’ятницю з високопосадовцями блоку і залишиться в Києві, щоб відновити роботу в європейському представництві та оцінити, чи підходять умови для повернення працівників.

Міністр закордонних справ Європи Жозеп Боррель заявив, що цей крок покращить взаємодію союзу з урядом України та допоможе підтримати громадян України.

Раніше у п’ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла запропонувати президентові України Володимиру Зеленському швидший старт заявки України на членство в ЄС.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяLifeStyleУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамПравила в'їздуАвіаперельоти

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал