ЄС відновлює свою дипломатичну місію у Києві

Європейський Союз поверне свою дипломатичну місію до столиці України Київ після того, як її тимчасово перемістили до Польщі через російське вторгнення, повідомляє Reuters.

Дипломатична служба ЄС повідомляє, що глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас відвідав країну в п’ятницю з високопосадовцями блоку і залишиться в Києві, щоб відновити роботу в європейському представництві та оцінити, чи підходять умови для повернення працівників.

Міністр закордонних справ Європи Жозеп Боррель заявив, що цей крок покращить взаємодію союзу з урядом України та допоможе підтримати громадян України.

Раніше у п’ятницю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла запропонувати президентові України Володимиру Зеленському швидший старт заявки України на членство в ЄС.