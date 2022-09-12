Норвегія у 2023 році закриє свої посольства у Словаччині, Косові та Шрі-Ланці

Уряд Норвегії оголосив, що МЗС країни наступного року закриє п’ять іноземних представництв, у тому числі три посольства, одне посольське відділення та одне генеральне консульство.

У заяві, опублікованій у п’ятницю, 9 вересня, уряд запевнив, що збільшить штат деяких іноземних представництв у 2023 році, особливо в Європі, щоб упоратися з підвищеним навантаженням.

У списку посольств, які будуть закриті у 2023 році: у Братиславі – Словаччина, Коломбо – Шрі-Ланка, та у Приштині – Косово. Також припинять діяльність наступного року посольство в Антананаріву на Мадагаскарі та генеральне консульство у Х’юстоні – США.

У заяві йдеться, що дипломатична присутність Норвегії в Косово, Мадагаскарі, Словаччині та Шрі-Ланці здійснюватиметься «по-іншому». Наприклад, ці країни можуть прикріпити до сусідів, де є норвезька присутність.

Нині у Норвегії 101 іноземне представництво закордоном. У майбутньому це число скоротиться, але дипломатів скорочувати та звільняти не збираються.

“Норвезька дипломатична служба складається з більш ніж 2600 співробітників, з яких близько 800 в Осло, понад 600 дипломатів, розміщених на місцях, та приблизно 1200 місцевих співробітників, які працюють безпосередньо в іноземних представництвах”, – пояснюється у заяві.

Посольства, подібні до офісів у Бухаресті, Києві та Вільнюсі, разом із делегатами від Норвегії до ЄС та НАТО у Брюсселі, у 2023 році будуть посилені за рахунок більшої кількості дипломатів. Таким чином Міністерство закордонних справ розглядає можливість подальшого посилення за рахунок дипломатів або співробітників, найнятих на місцях.

Крім того, у 2023 році Норвегія також посилить іноземним персоналом напрями за межами Європи.