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Сьогодні до Києва прибуде президент Єврокомісії та голова дипломатії ЄС

Євгеній Подольський

Урсула фон дер Ляйєн та Жозеп Боррель мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Не виключено, що вони вирушать і в місця, звідки пішли росіяни, які раніше вбивали мирних жителів.

– Європа на боці України, – заявила Урсула фон дер Ляйєн Європейському парламенту. – Ми стоїмо на боці мільйонів людей, яким довелося тікати від загарбників, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб дозволити їм благополучно повернутись додому. Ми передамо це послання президенту Зеленському», – додав голова комісії.

За словами дипломатів у Брюсселі, Урсула фон дер Ляйєн також має забезпечити у Києві швидкий розгляд заявки України на членство у Європейському союзі, ймовірно, до червня. Це дозволить скоротити термін зі стандартних 1,5 років до трьох місяців.

Чи будуть подальші енергетичні санкції?

Візит проходить у той час, коли ЄС посилює санкції проти Росії і починає вдаряти по енергетиці. На даний момент 27 країн домовилися лише про ембарго на імпорт вугілля, але, як сказав посол Польщі в Союзі Анджей Садось, є запевнення Комісії та готовність переважної більшості країн розпочати роботу над санкціями, які охоплюють нафту, газ та паливо для атомних електростанцій.

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