Сегодня в Киев прибудет президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС

Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Не исключено, что они отправятся и в места, откуда ушли русские, ранее убивавшие мирных жителей.

— Европа на стороне Украины, — заявила Урсула фон дер Ляйен Европейскому парламенту. — Мы стоим на стороне миллионов людей, которым пришлось бежать от захватчиков, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы позволить им благополучно вернуться домой. Мы передадим это послание президенту Зеленскому», — добавил глава комиссии.

По словам дипломатов в Брюсселе, Урсула фон дер Ляйен также должна обеспечить в Киеве быстрое рассмотрение заявки Украины на членство в Европейском союзе, вероятно, к июню. Это позволит сократить срок со стандартных 1,5 лет до трех месяцев.

Будут ли дальнейшие энергетические санкции?

Визит проходит в то время, когда ЕС ужесточает санкции против России и начинает ударять по энергетике. На данный момент 27 стран договорились только об эмбарго на импорт угля, но, как сказал посол Польши в Союзе Анджей Садось, есть заверения Комиссии и готовность подавляющего большинства стран начать работу над санкции, охватывающие нефть, газ и топливо для атомных электростанций.