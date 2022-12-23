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Європейський суд: Airbnb має надавати інформацію податковим органам

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Європейський суд: Airbnb має надавати інформацію податковим органам

Компанія Airbnb, що надає короткострокову оренду житла, повинна звітувати про договори оренди податковим органам і утримувати податки відповідно до національного законодавства, постановив сьогодні найвищий суд ЄС, повідомляє Reuters.

Це рішення було прийнято після того, як Airbnb оскаржила італійський закон 2017 року, який вимагає від компанії та інших подібних компаній надсилати інформацію про свої контракти податковим органам, утримувати 21 відсоток свого доходу та сплачувати їх податковим органам.

Airbnb оскаржила закон в італійському суді, стверджуючи, що він суперечить європейському принципу свободи надання послуг у межах ЄС. Згодом італійський суд звернувся до Суду Європейського Союзу, який постановив, що Airbnb має сплачувати податки.

«Європейське законодавство не виключає вимоги щодо збору інформації або утримання податку згідно з національним податковим режимом», – йдеться в заяві суду ЄС.

«Однак обов’язок призначити податкового представника є непропорційним обмеженням свободи надання послуг».

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