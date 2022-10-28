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ЄгипетТуризм

З курортів Єгипту можна буде швидко дістатися пірамід Гізи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи в Єгипті зможуть швидше і дешевше дістатися до знаменитих пірамід у Гізі

Туристи в Єгипті зможуть швидше і дешевше добиратися з курортного Шарм-ель-Шейха до знаменитих пірамід у Гізі, оскільки поряд із цією відомою визначною пам’яткою знову запрацює аеропорт «Сфінкс».

Повітряна гавань, розташована за 12 км від Великих пірамід, відкриється вже в листопаді після реконструкції. Його пропускна спроможність складе 900 пасажирів на годину. У терміналі встановлено сучасні ліфти та ескалатори, додано 20 стійок паспортного контролю та 26 стійок реєстрації.

Єгипетський Сфінкс несподівано заплющив очі налякавши всіх

Літатиме в аеропорт «Сфінкс» лоукостер Air Cairo, який запропонує низькі тарифи. Він здійснюватиме рейси з Шарм-ель-Шейха, Луксора та Асуана. У майбутньому очікується відкриття та міжнародних рейсів.

Поки що туристи з Південного Синаю можуть дістатися пірамід за 7–8 годин автобусом або літаком, прибувши до міжнародного аеропорту Каїра, звідки шлях до Гізи займає кілька годин. Тоді як з нового аеропорту «Сфінкс» туристи можуть дістатися пірамід лише за 20–30 хвилин.

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