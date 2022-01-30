Як у Єгипті таксисти дурять туристів за допомогою онлайн перекладача

Про новий спосіб єгипетських таксистів виманювати у туристів більше грошей розповіла росіянка, яка проживає в країні пірамід. «Розлучення» хитрий, але без загроз – ним користуються навіть водії в Хургаді, які ні читати, ні писати не вміють. Подробиці росіянка розповів на каналі в “Яндекс.Дзен”.

За словами дівчини, таксі в Єгипті коштує недорого, тому туристи вважають за краще користуватися саме цим видом транспорту, а не маршрутками без дверей.

До речі, про особливості народного єгипетського транспорту Турпром писав раніше у матеріалі «Російська туристка розповіла про найстрашнішу річ у Єгипті».

На червономорському курорті існує кілька варіантів таксі:

Домовитися з приватним водієм, і він возитиме куди треба і чекати, поки турист звільниться. Викликати через програму Uber. Найнадійніший – через сайт KiwiTaxi.

Однак якщо час підтискає, то туристи «ловлять попутку» – «помаранчеве таксі». За словами автора, водії «помаранчевого таксі» – це єгиптяни, які приїжджають на заробітки з Асуана, Луксора та Кени. При цьому багато хто з них не вміє читати і писати і курортну Хургаду знають погано. Проте якимось чином вони отримали права і «розводять» туристів на гроші за допомогою своєї винахідливості, нахабства та неприхованих лестощів.

Суть така:

Кожен водій такого таксі має смартфон з додатком для перекладу мови, який він використовує для спілкування з пасажирами. «Коли туристи називають адресу, таксист пропонує сісти в машину та домовитися про ціну на шляху. А потім дорогою їх просто «убалтує», теж через перекладач, звичайно. Говорить їм компліменти, хвалить Росію, розповідає, як поважає росіян, що російські туристи найкращі та добрі. Як без нас було погано єгиптянам… І відповіді також перекладає онлайн. Так, поки що їде, підтримує бесіду, посміхається, жартує. До кінця шляху вже поводиться, ніби сто років з туристами знайомий і чи не найкращий їхній друг. А заплатити пропонує “скільки не шкода”. Мовляв, ми ж друзі тепер, як я можу з вас брати зайві гроші, скільки хочете – так і дасте», – розповіла росіянка.

При цьому туристи добровільно розлучаються із сумами, що перевищують показники лічильника у два-чотири та більше разів. Цей спосіб є універсальним, заявила автор. Аналогічно вульгарний водій діє і з щедрими німцями, і з українцями та іншими гостями країни, благо мовні бар’єри допомагає долати онлайн-перекладач. «І мови знати не треба. І у школі не вчився. А гроші течуть рікою», – зробила висновок вона.