Важливі поради туристам, які вперше збираються відпочивати в Єгипті

Якщо ви ще не були на популярних у українців курортах цієї арабської країни, вам потрібно ретельно підготуватися. Відпочинок у Єгипті відрізняється від того, що відбувається в інших країнах. У матеріалі DIP – поради мандрівникам, які вперше збираються відпочивати у цій країні.

Стережіться шахраїв і злодюжок

Справа в тому, що в туристичних місцях Єгипту дуже розвинена система крадіжок. Злодії вибирають собі жертву в натовпі, як правило, це безтурботний турист, який не стежить за своїми кишенями та сумкою. Як правило, цінні речі крадуть непомітно, але можуть зірвати сумку прямо з вашого плеча. Тому, якщо ви не бажаєте нарватися на злодіїв, не варто довго ходити в натовпі, а також потрібно стежити за своїми речами. Найцінніші та найдорожчі речі залишайте в готелі, а решту намагайтеся тримати на увазі.

Також у Єгипті чимало шахраїв. Завжди уточнюйте ціни за послуги та пам’ятайте, що тут навряд чи вам дадуть щось безкоштовно. Завжди перераховуйте здачу, оскільки багато несумлінних торговців можуть вас обрахувати.

Порівнюйте ціни та торгуйтесь

З Єгипту, як правило, везуть багато сувенірів: статуетки, обереги, папіруси та багато іншого. Порівнюйте ціни на все і купуйте там де дешевше. Не варто купувати сувеніри у популярних місцях біля туристичних визначних пам’яток. Повірте, в магазинах у вашого готелю продають те ж саме і тієї ж якості, тільки ціни можуть бути в два, а то й у кілька разів нижчі.

Також читайте: З січня по квітень туристам у Єгипті небезпечно перебувати на пляжі

Не слід забувати, що Єгипет — країна базарів. Торговці тут, як і в більшості арабських країн, люблять поторгуватись. Справа в тому, що вони сильно завищують ціни на товари для туристів, а для них важливо продати хоч що-небудь. Не бійтеся торгуватися та збивати ціну на товари. Можете заощадити собі до половини вартості.

Фотографуйте акуратно

У Єгипті існує заборона на фотографії деяких туристичних пам’яток, а також поліції та стратегічних об’єктів. Якщо ви захочете зробити гарний кадр із Суецьким каналом, то не варто. Справа в тому, що він вважається стратегічним об’єктом, а за подібну фотографію ви можете отримати штраф або навіть потрапити за ґрати. У зв’язку з заходами боротьби з тероризмом заборонено фотографувати військових, поліцейських, їхню техніку, а також військові об’єкти. Якщо сумніваєтеся, краще уточніть у свого гіда або не фотографуйте зовсім.

Також читайте: Що реально чекає туристів у єгипетському 3-зірковому готелі

Не чіпайте морських жителів

Червоне море славиться своєю красою та різноманітністю живності. Тут мешкає близько 1200 видів риб, молюсків та інших представників морської фауни. Однак не варто наближатися до них близько, якщо ви не експерт з риб. Справа в тому, що деякі морські жителі тут отруйні, а їх токсини можуть викликати смерть. Тому, якщо ви не знаєте все про риби і не можете відрізнити рибу-лева від бородавчатки, краще тримаються від них подалі.

Пийте тільки бутильовану воду

Питна вода в Єгипет поставляється з інших країн, тому що тут дуже слабкі очисні системи. Воду з-під крана тут не можна пити, їй не рекомендується промивати очі, чистити зуби та мити під нею фрукти. У центральні райони поставляється вода з Нілу, яка була очищена не найновішими системами, а на курортах використовують опріснену воду з моря, тому туристи скаржаться на те, що не можуть до кінця змити з себе сіль. Використовуйте бутильовану воду, інакше є ризик отруїтися або заразитися інфекцією.

Для тих, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Вчені розповіли, чому краще спати в шкарпетках».