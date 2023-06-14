У Хургаді знову відкрили пляжі, але не всі: багато хто боїться нового нападу акул

Готелі Хургади отримали «категоричний припис» перевірити «антиакульний» захист, після чого в Хургаді знову відкрили пляжі, але не всі. Закритим залишається сам пляж Dream Beach, де стався напад акули на людину. Але поки що багато хто боїться нового нападу акул.

Нагадаємо, що пляж, де стався напад – муніципальний, тобто туристи, які проживають у готелях, там з’являються у вкрай малій кількості. Весь навколишній район, як пишуть єгипетські ЗМІ, «закрито для перегляду системи забезпечення та вдосконалення стандартів безпеки». Під цими словами ховається, судячи з усього, тендер на закупівлю та встановлення захисних сіток та пристроїв, що відлякують акул, який ось-ось має бути оголошено.

В цілому ж, оскільки акула-вбивця спіймана, вбита та відправлена до дослідників, у Єгипті починають заспокоюватися. Влада провінції Червоне море заявила, що «аномальних явищ не спостерігається» і дозволила відновити купання в морі і навіть заняття водними видами спорту на пляжах Ель-Гуни та Хургади, за винятком закритої небезпечної зони.

Однак поки що побоювання, що після трагедії туристи злякаються їхати до Єгипту свіжі — і загалом виправдовуються. Готелі, як згадувалося, отримали категоричне припис перевірити систему безпеки на пляжах, зокрема захисні сітки. Нагадаємо, що туроператори склали відповідний список готелів Хургади, ознайомитись із ним можна тут.

Крім того, готелі зобов’язали організувати спеціальних рятувальників, чиїм завданням буде по суті «захист від дурня». Вони повинні будуть відстежувати перебування туристів лише у безпечних для купання зонах. Причому передбачається виділити і для дайвінг-екскурсій та інших активностей на море. Причому готелям та дайвінг-центрам пригрозили раптовими офіційними перевірками та «таємними», які перевіряють «акулобезпеку», і тим, хто її проігнорує, загрожують не лише штраф, а й закриття.

Також окремі сили влада обіцяє виділити на моніторинг переміщень акул у Червоному морі. Нагадаємо, що за даними дослідників «акулонебезпечним» може бути весь літній період, ризик нападу акул збережеться щонайменше до серпня. Причина – біологія. Як пояснив доктор Махмуд Абдель-Раді, професор морського середовища в Національному інституті морських наук у Червоному морі, тип акули, яка напала на туриста, відноситься до сумнозвісного типу тигрових акул, які часто нападають на плавців і дайверів. Вони живуть там, де течії досить теплі, і навіть коли вода прогрівається, акули припливають на мілководді. Основна причина – захист дитинчат, щоб їх не зжерли акули-самці. При цьому небезпечний сезон починається з травня – коли акули шукають безпечне місце і однозначно агресивні – і триває аж до серпня.

Нагадаємо, ще одну жахливу та незвичайну причину, через яку в Хургаді акула напала на російського туриста та з’їла його, назвали місцеві рибалки. Ахмед аль-Маграбі, голова рибальського синдикату Дамієтта в Єгипті заявив, що власники торгових суден часто нишком скидають мертву або хвору худобу у відкрите море. Що «підгодовує» акул.