У Хургаді затонув катер, який перевозив 26 туристів

У районі туристичного міста Хургада в Єгипті затонув прогулянковий катер, що перевозив 26 туристів, у тому числі іноземних. Є поранені. НП сталася вранці минулого вівторка, 25 квітня.

За даними єгипетського видання Cairo24, туристичний катер вирушив на морську прогулянку північною частиною Червоного моря. Причиною трагедії стала пробоїна та вітер. Судно заглохло, бокова хвиля розхитала судно, потім воно зачерпнуло бортом воду і пішло на дно. Всього на борту судна, що потонуло, знаходилося 26 туристів різних національностей, 8 членів екіпажу і три інструктори з дайвінгу. Чи були серед них українці, невідомо.

Капітан катера передав повідомлення про лихо, і берегова охорона встигла вчасно допомогти. Людей евакуювали. Проте шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості — їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.