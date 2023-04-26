Всі розділи
ГоловнаЄгипетУ Хургаді затонув катер, який перевозив 26 туристів
ЄгипетТуризм

У Хургаді затонув катер, який перевозив 26 туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Хургаді затонув катер, який перевозив 26 туристів

У районі туристичного міста Хургада в Єгипті затонув прогулянковий катер, що перевозив 26 туристів, у тому числі іноземних. Є поранені. НП сталася вранці минулого вівторка, 25 квітня.

За даними єгипетського видання Cairo24, туристичний катер вирушив на морську прогулянку північною частиною Червоного моря. Причиною трагедії стала пробоїна та вітер. Судно заглохло, бокова хвиля розхитала судно, потім воно зачерпнуло бортом воду і пішло на дно. Всього на борту судна, що потонуло, знаходилося 26 туристів різних національностей, 8 членів екіпажу і три інструктори з дайвінгу. Чи були серед них українці, невідомо.

Капітан катера передав повідомлення про лихо, і берегова охорона встигла вчасно допомогти. Людей евакуювали. Проте шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості — їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Масова бійка у Хургаді через туристів

Єгипет
Масова бійка стінка на стіну, в якій постраждали одразу...

Рекордна спека накрила курорти Єгипту

Єгипет
"Хвилі пекла" накрили курорти Єгипту - в Південному Синаї...

У Хургаді з’явилася нова визначна пам’ятка куди туристи масово повалили автобусами

Єгипет
Нову «визначну пам'ятку» Хургади представили в рамках програми «City...

На пляжі у Хургаді помітили величезну китову акулу, туристів просять бути обережними

Єгипет
Портал Cairo 24 повідомляє, що співробітники морського патруля в...

Небувалий масовий напад рожевих медуз пляжі Хургади: туристи в паніці, їх заспокоїли фахівці

Єгипет
Небувалий масовий напад рожевих медуз на пляжі Хургади зафіксували...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму