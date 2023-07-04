У Хургаді туристи влаштували масове побоїще та розгромили ресторан готелю стільцями

Єгипетський курортний готель у Хургаді став місцем масового побоїща туристів, які там відпочивали. Постояльці влаштували бійку за допомогою стільців, внаслідок чого було розгромлено готельний ресторан. Очевидці записали те, що відбувається на відео телефонів, і опублікували в соцмережах. Про це повідомило єгипетське видання Ahlmasrnews.

Відеоролик, який спочатку з’явився минулої суботи, а нова «порція» записів з місця подій лише в понеділок увечері викликали широкий резонанс. На кадрах видно, як дві групи людей, деякі з яких були одягнені в піжами, вступають у жорстоку сутичку: чоловіки кидалися стільцями один одного, а гості, які стали мимовільними свідками розбірок, у паніці вибігали із закладу. Якогось моменту ситуація вийшла з-під контролю, і в результаті найбільше постраждали не самі «бійці», а заклад громадського харчування: були розбиті скляні фасади, зіпсовані меблі та посуд. При цьому учасники погрому відбулися незначними травмами.

Дісталося і співробітникам — у них також пошкодження легкого ступеня важкості. Уточнювалося, що адміністрація не викликала поліцію, конфлікт регулював примирення сторін.

Місцеві ЗМІ не згадали про національність туристів, які влаштували масове побоїще в готелі. Проте, враховуючи останні події, цілком можливо, що з’ясовували стосунки наші сусіди-окупанти та українці. Нагадаємо, сутички між українськими туристами та туристами з Росії в Єгипті відбуваються на регулярній основі як на екскурсіях, так і безпосередньо у готелях.

Як пізніше пояснювалося у соціальних мережах, причиною цієї бійки стали певні розбіжності між мандрівниками, які між собою не поділили номери. Обмін образами та взаємні «наїзди» переросли у фізичне зіткнення.

Декількома днями раніше на тому ж курорті сталася аналогічна бійка в кафе. Учасниками «розбірок» стали молоді люди, котрі не поділили бургер. Внаслідок події закладу теж було завдано серйозної шкоди. Про національності туристів, що побилися, інформація не надходила.