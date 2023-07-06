У Хургаді сталося НП: на пляж і у море висипали багато битого скла, заведено кримінальну справу, почалися арешти

Про НП у Хургаді у своєму блозі на розповіла іноземна туристка. За її словами, «битва» власника прибережної території з бажаючими засмагати на дикому пляжі обернулася тим, що в море висипали багато битого скла. У результаті порушено кримінальну справу, розпочалися арешти.

“У соцмережах з’явилося відео, на якому людина кидає биті пляшки, келихи та інше сміття в морі на березі в районі ресторану Granada”, – розповіла блогер. За її словами, дана територія не є пляжем, проте це безкоштовний шматок території узбережжя, а халява однаково притягує і єгиптян, і резидентів Хургади. Тому на цьому відрізку берегової лінії йшла «нескінченна битва».

«Власник території проти того, щоби люди самовільно влаштовували там пляж. Ставить паркани, охорону. А люди все одно перелазять через паркан і купаються у морі в цьому місці. І ось ситуація дійшла до критичної точки», – розповіла блогерка.

За її словами, на відео було видно, що «якийсь єгиптянин» приніс і висипав у море коробку з битим склом та сміттям. Причому, очевидці помітили, що таких коробок було п’ять штук. Були й жертви – хлопчик-єгиптянин точно порізав ногу.

У результаті, коли інформація дійшла губернатора Червоного моря Амра Хнафі, він негайно розпорядився сформувати комісію і терміново направити до ресторану місце події. «До групи розслідування увійшли: Голова округу, Генеральний директор Департаменту навколишнього середовища, Генеральний директор Управління Міністерства туризму, Поліція з навколишнього середовища та благоустрою, Агентство у справах навколишнього середовища», – розповіла блогер, додавши, що ресторатор спочатку заперечував свою причетність до цього ексцесу Проте поліція провела обшук і в ході попереднього розслідування було встановлено, що людина на відео працювала в ресторані — були виявлені його речі та одяг з логотипом компанії. Винного вже відвезли до дільниці, де його триматимуть під вартою до суду. Справа ж розслідується. «Губернатор розпорядився сформувати розширену комісію для вивчення положення ресторану та кафе, місця події в рамках регулюючих це законів та постанов та ступеня дотримання керівництвом ресторану інструкцій. І з’ясувати, чи в цій історії задіяні інші особи, які завдають шкоди громадянам і туристам», – пише блогер.

При цьому у коментарях з’ясовуються цікаві подробиці. Наведемо «типовий» коментар: «Я думаю, що якщо ти власник берегової лінії, так і займися їй, облагороди все, зроби платний пляж, а не посилай всяких недоумків загажувати море. Але якщо господареві не хочеться займатися благоустроєм, так і нема чого народ ганяти, нехай купається, має бути в Хургаді і безкоштовне місце для місцевих, щоб хоча б просто остудитись і бігти у своїх справах».

Автор блогу уточнює — територія небезпечна і неупорядкована, кам’янисте днотравмонебезпечне. А власник не пускає сторонніх, щоб уникнути нещасного випадку. «І тому, що вони своїм виглядом лякають туристів, які їдять у ресторані. Я не про резидентів, а про єгипетські сім’ї. Вони там табором стояли постійно з баулами їжі. Коли можна було пройти через лазівку у паркані, я один раз заходила – там скрізь валялися шприци та сміття. Особисто мені не зрозуміло, яка необхідність прориватися на цей берег, якщо туди заборонено прохід. Поруч є хороші пляжі з лежаками та охороною і ціна всього 1-2$. Заплати та лежи хоч весь день на м’якому матраці та плавай у чистому морі», – запевнила блогер.