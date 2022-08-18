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У Єгипті прогнозують “Тривалу сезонну депресію”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Єгипті прогнозують

“Тривала сезонна депресія” найближчим часом визначатиме погоду в Єгипті, в тому числі і на курортах. Про це єгипетським ЗМІ заявив член медіацентру Головного управління метеорології Єгипту Манар Ганем.

“Тривала сезонна депресія” – це область зниженого атмосферного тиску. Експерти кажуть, що така погода насувається до Єгипту з Індії. Це спричинить значне підвищення вологості протягом дня.

Також це стане причиною появи увечері над усією територією Єгипту сильних вітрів. Що, з одного боку, охолодить туристів, а з іншого – призведе до високих хвиль у Червоному морі, що може перешкодити морським екскурсіям та відпочинку.

Цього тижня у Шарм-ель-Шейху очікується сильна спека до +37…+38 градусів. Вночі нижче +29 не буде. Туристів попереджають про активне сонце.

У Хургаді вдень близько +35…+36, а вночі +29. Вода у Червоному морі теж прогрівається до +29 градусів.

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