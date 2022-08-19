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Туристка з’їздила до Єгипту і потрапила до лікарні через укуси готельних клопів

Бовтун Марія
Бовтун Марія
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Туристка з'їздила до Єгипту і потрапила до лікарні через укуси готельних клопів

Британська туристка прилетіла на відпочинок до Хургади, Єгипту, і поскаржилася, що першого ж дня відпочинку її покусали готельні клопи. Про це повідомляє The Mirror.

За словами 23-річної Еббі, коли вона увійшла до номера, кімната видалася їй чистою, але при цьому в ній «пахло тухлятиною». Наступного дня відпустки мандрівниця відчула нудоту і слабкість, а все її тіло було вкрите величезними червоними пухирями, що сверблять, через укуси клопів.

В результаті дівчина потрапила до лікарні. Лікар, побачивши ці почервоніння, заявив, що вперше в житті зіткнувся з таким тяжким шкірним захворюванням.

У публікації наголошується, що після ін’єкцій антигістамінних препаратів мандрівниці прописали антибіотики та дозволили повернутися до готелю.

«Що вечора я дзвонила мамі та татові і плакала в трубку. Все палило і боліло, а люди так дивилися на мене, що мені було ніяково. Одна туристка запитала, чи не маю інфекційного захворювання і, чи можна їй після мене купатися в басейні»,

– Згадує британка. При цьому співробітники готелю погодилися переселити туристку в інший номер лише на дев’ятий день відпочинку.

Згодом дівчині довелося звернутись до суду. Спочатку представники готелю та туристичної компанії стверджували, що туристка завезла клопів у валізі. Проте суд став на бік мандрівниці. Дівчині присудили 2,5 тисячі фунтів стерлінгів.

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