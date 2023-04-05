ТОП-7 цікавих музеїв Єгипту, які зазвичай пропускають туристи

Більшість туристів в Єгипті максимум встигає оглянути Великі піраміди Гіза. Тим часом у Єгипті є й інші цікаві об’єкти, відвідування яких відкриє туристові багато цікавих фактів про історію Стародавнього світу і не тільки. Зібрали ТОП-7 музеїв Єгипту, які зазвичай не входять до класичної екскурсійної програми.

Національний музей єгипетської цивілізації

Національний музей єгипетської цивілізації було відкрито у 2017 році. Його постійна експозиція поділена на дві частини: хронологічну та тематичну.

До хронологічної відносяться зали, присвячені архаїчній епосі, ері фараонів, греко-римському, коптському, середньовічному та ісламському періодам, епосі Нового та Новітнього часу, а також сучасності.

З тематичною частиною пов’язані зали, що розповідають про вірування, філософію, ремесла, розвиток сільського господарства на берегах Нілу. Загалом тут близько 50 000 артефактів.

Але найцікавіше у цьому музеї – 22 мумії фараонів та їхніх дружин, виставлені на першому поверсі. У зал фараонів відвідувачі йдуть чорним коридором, стилізованим під спуск у гробницю, так що особливо вразливих туристів просять не входити по одному.

Музей кліматичних змін Єгипту

Оазис Ель-Фаюм є маловідомим туристичним місцем, проте це дуже цікавий для відвідування об’єкт. Тут знаходиться музей просто неба на території заповідника Ваді-ель-Хіттана.

Ваді-Аль-Хітан вважається одним з найунікальніших місць на Землі завдяки виявленим тут скам’янілим скелетам стародавніх китів, що відносяться до давно зниклого підряду Археоцеєти, а також скам’янілостям доісторичних акул, крокодилів, морських черепах, скатів, водоростей, величезних папоротей. Долина Кита (названа так на честь знайденого скелета кита, якому 37 мільйонів років) навіть включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У критій частині музею зберігаються викопні та інші унікальні предмети, які розповідають про історію зміни клімату в Єгипті.

Нубійський музей в Асуані

На правому березі Нілу на півдні країни розташоване невелике місто Асуан, яке ще називають «ворітами Африки». Місто відоме своїм водосховищем Насер і Асуанським гідровузлом, і поява нового музею в 1997 пов’язано саме з цим гідротехнічним проектом.

У його колекції предмети, які були врятовані під час будівництва греблі. Експозиція налічує понад 3 000 артефактів нубійської культури: наскельні малюнки, посуд із шкаралупи яєць страуса, кам’яні судини, знаряддя праці. Тут також можна побачити копії пам’яток стародавніх поховань, інсталяції сучасного життя нубійців та багато іншого.

Музей ісламського мистецтва у Каїрі

Один із найкращих художніх музеїв Єгипту, відомий у всьому світі своєю багатою колекцією творів ісламського мистецтва.

У 25 залах виставлено близько 4500 експонатів: вироби з дерева, кераміки, скла, кришталю та текстилю. Один з артефактів – рідкісні сторінки Корану з хитромудрим малюнком на полях, виконаним срібним чорнилом.

Музей Гаєр-Андерсона в Каїрі

Музей Гайєр-Андерсона знаходиться в Каїрі поряд з мечеттю Ібн Тулуна. Будівля складається з двох суміжних будинків, які були збудовані у 1540 та 1631 роках – в османську епоху.

У цих будинках колись мешкали багаті сім’ї Єгипту. З 1935 по 1942 тут квартирував Джон Гейєр Андерсон, британський майор і військовий лікар, який багато подорожував Близьким Сходом. Єгипет став його останнім місцем служби. Британець зібрав багату колекцію творів мистецтва, килимів, предметів старовини та меблів, яку зберігав у тому самому будинку у Каїрі.

Англієць заповів увесь свій стан Єгипту, і після його смерті в 1945 році в будинку було відкрито музей. Музей стилізований під покої багатого городянина, мешканця Каїра, в епоху османського панування.

Меблі, килими, предмети розкоші, старовинні страви, карбування, зброя, різьблені скрині. Великий інтерес жіночої аудиторії постійно викликає колекція предметів жіночого туалету: гребені, шкатулки для коштовностей, коробочки для косметики.

Королівський ювелірний музей Олександрії

Одна з найкрасивіших будівель у Єгипті, яку нерідко називають «архітектурним дивом». Воно побудоване в XIX столітті на кшталт італійського терраццо – з відповідним внутрішнім оздобленням та пишним садом навколо.

До революції 1952 року це був палац, де жила принцеса Фатема Ель Захра, представниця королівської династії алавітів, що правила Єгиптом з 1805 року.

Палац було перетворено на музей у 1986 році, і тепер у ньому зберігається величезна колекція коштовностей королівської родини. В 11 галереях музею виставлено понад 11 000 предметів: ордени, медалі, золоті намиста, годинники, курильні набори, спеціальні набори прикрас для королів, інкрустовані діамантами тіари, банки зі слонової кістки, золоті чаші. Деякі туристи навіть порівнюють колекцію в Олександрії з «Діамантовим фондом»

Музей крокодилів у Ком Омбо

Поруч із храмом Ком Омбо у місті Асуан знаходиться єдиний у світі музей крокодилів.

Історія створення цього музею цікава: раніше в цій будівлі була поліцейська ділянка, яка «не вписувалася» в атмосферу тематики стародавнього світу. Будівлю оновили та розширили, та розмістили в ній Музей крокодилів, у якому виставлено понад 20 муміфікованих крокодилів різного віку та розмірів.

Крокодили грали значної ролі у культурі Стародавнього Єгипту. Крокодил був священною твариною бога води та розливу Ніла Себека. У музеї можна побачити різні артефакти, пов’язані з Себеком: фігурки, статуї та прикраси. Тільки тут у такому розмаїтті можна побачити труни та розписні саркофаги, які містили муміфіковані крокодили.