Російські туристи масово заповнюють єгипетські курорти Шарм-ель-Шейха і Хургади

Все більше російських авіакомпаній відкриють регулярні рейси між Росією і Шарм-ель-Шейхом і Хургада, повідомило російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на Федеральне агентство повітряного транспорту в п’ятницю.

Це сталося у зв’язку з тим, що Москва відновила польоти на єгипетські курорти Червоного моря на початку цього місяця після шести років призупинення.

За даними ТАСС, Аерофлот і S7 відкриють рейси з Москви, а Росія, вже відкрила рейси в Єгипет, збільшить частоту польотів.

Також рейси в Єгипет з регіонів відкриють «Уральські авіалінії», Azur air, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7 і Ямал.

Міжнародні аеропорти Хургади і Шарм-ель-Шейха 9 серпня ухвалили перші рейси з Москви після майже шести років призупинення після авіакатастрофи, що сталася в 2015 році.

Росія відновила польоти в Каїр в 2018 році, але польоти на єгипетські курорти Шарм-ель-Шейх і Хургада були відновлені тільки на початку цього року після телефонної розмови між президентом Єгипту Абдель Фаттаха Ель-Сісі і його російським колегою Володимиром Путіним.