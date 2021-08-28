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ЕГИПЕТ

Российские туристы массово заполняют египетские курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады

Евгений Подольский

Все больше российских авиакомпаний откроют регулярные рейсы между Россией и Шарм-эль-Шейхом и Хургада, сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта в пятницу.

Это произошло в связи с тем, что Москва возобновила полеты на египетские курорты Красного моря в начале этого месяца после шести лет приостановки.

По данным ТАСС, Аэрофлот и S7 откроют рейсы из Москвы, а Россия уже открыла рейсы в Египет, увеличит частоту полетов.

Также рейсы в Египет из регионов откроют «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, Ikar, Red Wings, S7 и Ямал.

Международные аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха 9 августа приняли первые рейсы из Москвы после почти шести лет приостановлении после авиакатастрофы, произошедшей в 2015 году.

Россия возобновила полеты в Каир в 2018 году, но полеты на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада были восстановлены только в начале этого года после телефонного разговора между президентом Египта Абдель Фаттаха Эль-Сиси и его российским коллегой Владимиром Путиным.

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