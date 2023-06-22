Названа кількість готелів у Єгипті захищених від акул

Хоча готелям Єгипту і наказано подбати про «антиакульний» захист пляжів, реальність далеко не завжди збігається з наказами чиновників. Серед готелів Єгипту всього від 7 до 10% обладнані сітками, що захищають туристів від акул, причому це стосується і Хургади і Шарм-ель-Шейха. Такі дані представили ЗМІ, посилаючись на дані туроператорів та туристичного роздробу.

Як заявляє ЗМІ, сітки є лише у 20 з більш ніж 300 готелів у Хургаді та Шарм-ель-Шейху – таку інформацію назвали в Асоціації туроператорів (АТОР). Як повідомили роздрібні агенства, за даними лише за Хургадою, частка готелів із захисними сітками не перевищує 10%.

«Встановлення «акулячих» сіток для Єгипту — досить складний процес, оскільки є пірси для причалу яхт та екологічні обмеження. Але найпопулярніші об’єкти розміщення, як правило, вони мають», — пояснили експерти турсервісу.

При цьому нагадаємо, що в середині червня готелі Хургади отримали «категоричний припис» перевірити «антиакульний» захист та систему безпеки на пляжах, у тому числі захисні сітки, після чого у Хургаді знову відкрили пляжі, але не всі. Також готелі зобов’язали організувати спеціальних рятувальників, завданням якого буде по суті «захист від дурня». Вони повинні будуть відстежувати перебування туристів лише у безпечних для купання зонах. Причому передбачається виділити і для дайвінг-екскурсій та інших активностей на море. Причому готелям та дайвінг-центрам пригрозили раптовими офіційними та «таємними» перевірками, які перевіряють «акулобезпеку», і тим, хто її проігнорує, загрожують не лише штраф, а й закриття.

Також окремі сили влада обіцяє виділити на моніторинг переміщень акул у Червоному морі. Нагадаємо, що за даними дослідників «акулонебезпечним» може бути весь літній період, ризик нападу акул збережеться щонайменше до серпня. Причина – біологія. Як пояснив доктор Махмуд Абдель-Раді, професор морського середовища в Національному інституті морських наук у Червоному морі, тип акули, яка напала на туриста, відноситься до сумнозвісного типу тигрових акул, які часто нападають на плавців і дайверів. Вони живуть там, де течії досить теплі, і навіть коли вода прогрівається, акули припливають на мілководді. Основна причина – захист дитинчат, щоб їх не зжерли акули-самці. При цьому небезпечний сезон починається з травня – коли акули шукають безпечне місце і однозначно агресивні – і триває аж до серпня. Подробиці читайте у цьому матеріалі.

Нагадаємо, ще одну жахливу та незвичайну причину, через яку в Хургаді акула напала на російського туриста та з’їла його, назвали місцеві рибалки. Ахмед аль-Маграбі, голова рибальського синдикату Дамієтта в Єгипті заявив, що власники торгових суден часто нишком скидають мертву або хвору худобу у відкрите море. Що «підгодовує» акул.