Всі розділи
ГоловнаЄгипетНа курорті Єгипту відкрився новий аквапарк в популярному у українських туристів готелі
ЄгипетТуризм

На курорті Єгипту відкрився новий аквапарк в популярному у українських туристів готелі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На курорті Єгипту відкрився новий аквапарк у популярному у туристів готелі

Мандрівники, які відпочивають на Червоному морі, можуть чекати на нові враження. Група готелів Albatros Peak оголосила про відкриття нового аквапарку у популярному у українських  курортному п’ятизірковому готелі Albatros Dana Beach Resort у Хургаді. Подробиці повідомило арабське видання Economy Gates.

Цей готель – одне з улюблених місць відпочинку українських туристів на Червоному морі – справжній рай для любителів водних розваг. Він також славиться гігантською територією, величезними басейнами та мальовничим озером у центрі території. Що примітно, останнє використовується для транспортування гостей на пляж, незважаючи на те, що готель знаходиться на першій береговій лінії.

Відкриття розважального комплексу в готелі на 866 номерів припало на 31-у річницю діяльності Beck Albatross Hotels Group на єгипетському туристичному ринку. За цей час група відкрила кілька курортних готелів із понад тисячею номерів.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Єгипет накриває аномальна спека до +38°C

Єгипет
"Дуже спекотну погоду" та "підвищення температури" на курортах Єгипту...

Єгипет чекає на удар: туристів попередили відразу про 4 небезпеки

Єгипет
«Дуже спекотну погоду», активне сонце та сильні пориви вітру...

На пляжі Хургади прийшла гігантська акула

Єгипет
Гігантська китова кита припливла до популярних пляжів Хургади, привертаючи...

У Єгипті розпочалося будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з’єднає пляжі Хургади із стародавніми храмами Луксора та Пірамідами у Каїрі

Єгипет
Будівництво високошвидкісної залізничної лінії, яка з'єднає пляжі Хургади зі...

З Хургади до Луксора запустять швидкісний поїзд

Єгипет
Приємну новину для туристів, які прямують до популярної Хургади,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму