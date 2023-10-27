На курорті Єгипту відкрився новий аквапарк в популярному у українських туристів готелі

Мандрівники, які відпочивають на Червоному морі, можуть чекати на нові враження. Група готелів Albatros Peak оголосила про відкриття нового аквапарку у популярному у українських курортному п’ятизірковому готелі Albatros Dana Beach Resort у Хургаді. Подробиці повідомило арабське видання Economy Gates.

Цей готель – одне з улюблених місць відпочинку українських туристів на Червоному морі – справжній рай для любителів водних розваг. Він також славиться гігантською територією, величезними басейнами та мальовничим озером у центрі території. Що примітно, останнє використовується для транспортування гостей на пляж, незважаючи на те, що готель знаходиться на першій береговій лінії.

Відкриття розважального комплексу в готелі на 866 номерів припало на 31-у річницю діяльності Beck Albatross Hotels Group на єгипетському туристичному ринку. За цей час група відкрила кілька курортних готелів із понад тисячею номерів.