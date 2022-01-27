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На готелі Шарм-ель-Шейха наклали нові обмеження, через які ціни для туристів зростуть

Гліб Парфененко
Відпочинок у Хургаді та Шарм-ель-Шейху став дорожчим: готелі Єгипту підвищили ціни

Міністерство туризму Єгипту перейнялося «екологічною чистотою» готелів Шарм-ель-Шейха. Місцеві ЗМІ наводять заяву міністра туризму та старожитностей Халед Ель-Анані – про те, що він ухвалив рішення, що зобов’язує всі готельні та туристичні заклади в Шарм-ель-Шейху «отримати міжнародну сертифікацію, що підтверджує, що вони працюють з використанням екологічно чистих методів відповідно з концепцією сталого туризму». Без такого сертифіката готелі працювати не зможуть, проте таке додаткове обмеження буде для них явно витратним, а всі витрати, як завжди, ляжуть на плечі туристів.

«Компанії та установи, на які поширюються положення цього рішення, мають скоригувати свої позиції відповідно до його положень протягом шести місяців з дати набуття ним чинності», – наголосив міністр. За його словами, це рішення ухвалено в рамках підготовки до проведення в Єгипті 27-ї Конференції сторін зі зміни клімату (COP 27) у Шарм-ель-Шейху цього року, а також «у світлі зусиль Міністерства туризму та старожитностей щодо перетворення єгипетського сектору туризму в екологічно чистому секторі».

«Ця стратегія відповідає цілям стратегії сталого розвитку міністерства та Бачення Єгипту на період до 2030 року щодо підтримки екологічного балансу та стійкості туризму та археологічної діяльності, заохочення переходу до «зеленої» економіки та поширення екологічно безпечних методів», – заявив міністр. У чому саме виражатиметься «зелена» повістка – поки що неясно. Деякі заходи, втім, уже введені – такі, як відмова від пластикових стаканчиків та пакетів.

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