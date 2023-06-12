Коли нападають акули: названо найнебезпечніший період для туристів у Хургаді та Шарм-ель-Шейху

Пляжі Хургади після НП з російським туристом залишаються закритими, при цьому експерти дають не надто оптимістичні прогнози: виявляється, ризик нападу акул на туристів триватиме весь літній сезон. Принаймні так заявляють біологи, які розповіли, коли нападають акули, і назвавши найнебезпечніший період для туристів у Хургаді та Шарм-ель-Шейху.

Нагадаємо, у п’ятницю, після нападу в четвер акули на російського туриста, в найпопулярнішому курортному регіоні Єгипту повністю закрили пляжі: йдеться про курорти Хургади з півночі – починаючи з Ель-Гуни, до півдня – майже до самої Сафаги.

«Компетентні органи Червоного моря розпочнуть виконання рішення генерал-майора Амра Ханафі, губернатора Червоного моря, про закриття району, що тягнеться від району Ель-Гуна на півночі до затоки Абу-Сума на півдні», – повідомили єгипетські ЗМІ. Заборонені в тому числі будуть морські екскурсії, дайвінг, снорклінг, рибальство і т.д. Час тривалості заборони різні джерела визначають по-різному, від двох до одного тижня — тобто, до 15 червня.

Експерти, втім, запевняють, що ризик нападу акул збережеться мінімум до серпня. Причина – біологія. Як пояснив доктор Махмуд Абдель-Раді, професор морського середовища в Національному інституті морських наук у Червоному морі, тип акули, яка напала на турста, відноситься до сумнозвісного типу тигрових акул, які часто нападають на плавців і дайверів. Вони живуть там, де течії досить теплі, і навіть коли вода прогрівається, акули припливають на мілководді. Основна причина – захист дитинчат, щоб їх не зжерли акули-самці. При цьому небезпечний сезон починається з травня – коли акули шукають безпечне місце і однозначно агресивні – і триває аж до серпня.

Втім, дослідники перебувають у напруженому пошуку того, як, з одного боку убезпечити туристів, а з іншого — не занапастити літній сезон, що обіцяв бути перспективним, закритими пляжами. У тому числі, передбачається створити спеціальну службу для спостереження за акулами, а також обмежити глибину занурень.