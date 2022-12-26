Хургада піднесе туристам на Новий рік та канікули приємний сюрприз

Погода на курортах Єгипту зробить туристам новорічний подарунок у вигляді приємного сюрпризу: згідно з останніми прогнозами єгипетського метеорологічного управління, у Хургдаді весь передноворічний тиждень і канікули триматиметься сонячна, відносно тепла погода — вдень в середньому +21-22 градуси -Шейху – навіть трохи тепліше – близько +22-23.

Так, прогноз по Хургаді на передноворічний тиждень такий: температура +21-22 градуси вдень та в середньому +14 вночі. Червоне море традиційно досить тепле — близько +24 градуси стабільно. Ні сильним вітром, ні хмарністю синоптики не лякають. Але головне – це абсолютно безхмарна погода, що дозволяє туристам засмагати протягом усього світлового дня.

У Шарм-ель-Шейху також досить тепло – від +22 до +23, безпосередньо у новорічну ніч обіцяно +16 та невелика хмарність. Температура води в морі навіть на градус, але тепліша ніж у Хургаді — приблизно +25, що більш ніж комфортно для купання.

Потепліше радять одягатися тільки туристам, які зібралися на екскурсії. На горі Сінай, та й рано-вранці на екскурсії в Луксор є ризик зустрітися з температурами нижче +10 градусів.