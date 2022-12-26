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ЄгипетТуризм

Хургада піднесе туристам на Новий рік та канікули приємний сюрприз

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Хургада піднесе туристам на Новий рік та канікули приємний сюрприз

Погода на курортах Єгипту зробить туристам новорічний подарунок у вигляді приємного сюрпризу: згідно з останніми прогнозами єгипетського метеорологічного управління, у Хургдаді весь передноворічний тиждень і канікули триматиметься сонячна, відносно тепла погода — вдень в середньому +21-22 градуси -Шейху – навіть трохи тепліше – близько +22-23.

Так, прогноз по Хургаді на передноворічний тиждень такий: температура +21-22 градуси вдень та в середньому +14 вночі. Червоне море традиційно досить тепле — близько +24 градуси стабільно. Ні сильним вітром, ні хмарністю синоптики не лякають. Але головне – це абсолютно безхмарна погода, що дозволяє туристам засмагати протягом усього світлового дня.

У Шарм-ель-Шейху також досить тепло – від +22 до +23, безпосередньо у новорічну ніч обіцяно +16 та невелика хмарність. Температура води в морі навіть на градус, але тепліша ніж у Хургаді — приблизно +25, що більш ніж комфортно для купання.

Потепліше радять одягатися тільки туристам, які зібралися на екскурсії. На горі Сінай, та й рано-вранці на екскурсії в Луксор є ризик зустрітися з температурами нижче +10 градусів.

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