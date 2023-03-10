Хамсин прийшов раніше терміну: по головному курорту Єгипту вдарила природа, туристів попередили про небезпеку

Сильний вітер, пильні бурі та хвилі на морі: по Хургаді, головному курорту Єгипту, вдарила природа. Метеорологи заявили про хамсін, що прибув раніше терміну — вітру з пустель Північної Африки. Туристів попередили про небезпеку.

“У Хургаді швидкість віра досягає 29 кілометрів на годину, перепад температур з 27 градусів вдень до 14 вночі, висота хвиль від півтора до двох метрів”, – йдеться у заяві метеорологічного управління. Туристів і водіїв попередили, зокрема, про погіршення видимості на дорогах через сильний вітер і пил. Особливий ризик – на шосе у провінції Червоне море.

Згідно з прогнозами синоптиків, наступного тижня на курорті злегка похолодає – до +23°C вдень, тоді як на даний момент температура тримається близько +27-28 градусів. При цьому загалом зберігається ясна погода, хмарних днів обіцяють один-два, але вітер вносить свої корективи.

ДОВІДКА: Хамсин – сильний вітер, що виникає у передніх частинах циклонів, що переміщуються з пустель Північної Африки. Вітер зазвичай приходить до весняного рівнодення та «визначає погоду» в Єгипті, а також у країнах Близького Сходу, наприклад, в Ізраїлі. Проте в окремих випадках вітер може початися в лютому і закінчитися ближче до червня. При цьому, оскільки вітер приходить з пустель, він зазвичай насичений піском і пилом, які «обрушуються» на всі регіони, куди він приходить.