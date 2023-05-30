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Генерал-майор попередив туристів у Єгипті про нову небезпеку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті для туристів заборонили популярну розвагу

Туристам, що відпочивають у Шарм-ель-Шейху, погода може зробити неприємний сюрприз. Про це їх попередив голова туристичної провінції Південний Сінай, генерал-майор Халед Фуда.

За його словами, які наводить єгипетська преса, хоча на курортах, тобто в Шарм-ель-Шейху, Дахабі, Нувейбі та Табі, більшу частину дня стоїть м’яка погода, вона відрізняється «високою вологістю повітря та активними вітрами». У результаті «вітрова активність» може призвести до курних буревій.

Згідно із заявою керівництва провінції, основна небезпека від запорошених бурь — на дорогах у місті Тур-Сінай, маловідомому туристам, вже четвертий день поспіль спостерігається негода, оскільки він «зазнав інтенсивної вітрової активності», внаслідок чого на дорогах утворилися запорошені бурі з піском і пилом, що погіршують видимість. На курортах, за його словами, також підвищено ступінь готовності всіх відповідних служб. Також у деяких містах пройшли дощі, які, втім, не перетворилися на зливи.

Ще одне попередження для туристів озвучив генерал-майор Тарік Абед, голова міста Святої Катерини. Він нагадав усім, хто вирушає на екскурсії, що вранці у вівторок на Мойсея було зафіксовано температуру 11 градусів.

На горі Святої Катерини ще нижче – 9 градусів. Отже, «міжнародним туристам», які щодня вирушають на гору, щоб зустріти там світанок, рекомендується одягатися по  погоді.

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