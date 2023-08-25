Хургаду та ще один курорт засипало піском: туристів попередили про погіршення ситуації

Раптова піщана буря обрушилася на Хургаду та Сафагу в Єгипті і принесла з собою сильний вітер, погану видимість та проблеми для відпочиваючих. Курорти та готелі засипало піском, а туристів попередили про необхідність бути обережними і вживати необхідних заходів безпеки, оскільки попереду їх чекає подальше погіршення погоди.

Сильні вітри, що несуть із собою хмари пилу та піску із Західної Сахари, викликали стурбованість влади, повідомило єгипетське видання Al Masry Al Youm. Глава Сафаги Ясір Шаабан закликав усіх мандрівників, які в’їжджають та виїжджають із міста, виявляти обережність на дорогах через низьку видимість та рвучкі потоки повітря. Чиновник також пояснив, що оновлені погодні карти вказують на «депресію безлюдного повітря», що насувається на курорти прямо із Західної Сахари, а з нею разом — активні південно-західні повітряні маси.

Слід пам’ятати, що єгипетські бурі викликають сильний вихровий рух піщаних частинок у повітрі, що призводить до зниження видимості та створює незручності для людей та транспорту. У цьому підняття повітря піску і пилу небезпечно, так як може перерости в потужний шторм, що носить все на своєму шляху, і знизити горизонтальну видимість у різних районах, включаючи популярну провінцію Червоного моря, де знаходяться Хургада та Сафага, а також Сохаг та Кену.

Згідно з очікуваннями єгипетських синоптиків, найближчими днями швидкість вітру досягне 65 км/год, тому в цей час краще не планувати прогулянки та екскурсії, щоб не стояти на шляху біля піщаної бурі. Краще дочекатися її закінчення, коли пісок осяде на поверхні, включаючи дороги, будинки та автомобілі.

Місцева влада також попередила про можливе розширення зони впливу піску на відкриті райони та дороги у пустелі. Кризовий департамент порадив мандрівникам не проводити час під металевими плитами, деревами, ліхтарними стовпами і бути обережними при пересуванні по шосе і дорогах пустелі.

Туристів просять не загравати з долею і не гнатися за ефектними кадрами, а пам’ятати про непередбачуваність такої погоди, дотримуватися вказівок місцевої влади та метеорологічних служб, щоб забезпечити безпеку власних життів та збереження свого майна.

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