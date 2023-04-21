На курорти Єгипту обрушилася буря із пилу

Пилова буря обрушилася на курорти Єгипту на Південному Синаї. У центрі стихії опинилося місто Аль-Тур, особливо не відоме туристам, але місцеві метеорологи побоюються, що буря дійде і до Шарм-ель-Шейх з Дахабом, а також може досягти материка, де знаходяться курорти Рас-Галеб та Рас-Сухейр. Також попередження озвучено і для екскурсій на гору Сінай та до монастиря Святої Катерини. Скрізь фіксують сильний вітер та пил, які погіршують видимість на дорогах.

Як заявив генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Синаю, в єгипетських ЗМІ, він щодня стежить за погодою та прогнозами метеорологічного управління. Основна неприємність – висока швидкість вітру в середньому 23 км/год, але в деяких місцях до 40 км/год, що вважається вже сильним вітром. Втім, пил та сміття у повітря піднімає і «середній» рівень вітру.

За даними глави провінції, в Дахабі швидкість вітру фіксувалася в 23 км/год при 29 градусах тепла, в Шарм-ель-Шейху поки що спокійніше – всього 11 км/год. Сильний вітер також у Нувейбі та Табі. Також північний вітер «обрушився» на гору Сінай, на околицях якої зафіксовані курні бурі.

При цьому поки що прогноз погоди для туристів у Шармі цілком сприятливий. Стоїть спекотна погода – +28-30 градусів вдень та +22 вночі. Вода у морі – +24 градуси. Здебільшого на найближчий тиждень обіцяно сонячну погоду.