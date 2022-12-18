Для росіян Єгипет закритий: туристів закликали анулювати тури в Хургаду та Шарм-ель-Шейх

Анулювати заявки на тури в Хургаду та Шарм-ель-Шейх та заповнити заяву на повернення коштів закликав туристів, що відлітають на найближчі дати до Єгипту, туроператор ТЕЗ-тур. Йдеться про тури до 19 грудня, про долю подальших заїздів поки що не уточнюється. Очевидно, що поки що переговори про відновлення старого або пошук нового повітряного коридору з Росії до Нігипту для літаків з так званою подвійною реєстрацією «не вдалися».

«У зв’язку з введеними обмеженнями на польоти та заборонами на використання повітряного простору Туреччини, Йорданії, Саудівської Аравії та Еритреї, а також через відсутність дозволу з боку Федерального Агентства Повітряного Транспорту (ФАВТ) на використання запропонованого альтернативного маршруту а/к I Fly повідомила TEZ TOUR про неможливість виконання рейсів до Єгипту в період з 15 по 19 грудня 2022 р. Клієнтам туроператора, чиї вильоти були заплановані на відповідні дати, буде здійснено повернення грошових коштів за придбаними турами в повному обсязі», – прокоментували кореспонденту инфогруп прес-службі “ТЕЗ Тур”.

Що стосується туристів, які чекають на вивізні рейси з курортів Єгипту, то про них туроператор повідомив, що туристи «згруповані в декількох готелях категорії 5* з харчуванням». «Це необхідний захід для організації оперативного трансферу до аеропорту. Усі туристи найближчим часом отримають додаткове повідомлення про дату та умови виконання зворотних вильотів», – заявили експерти туроператора.

Нагадаємо, що раніше цю проблему довелося вирішувати ще одному туроператору: туристів «Пегаса» було пересаджено на турецького перевізника і їх відправлятимуть на курорти Єгипту з проміжною посадкою в Анталії для дозаправки. Причина змін – закриття для авіакомпанії Nordwind повітряного простору Йорданії. Йдеться про авіакомпанію Southwind Airlines. Згідно з заявою туроператора, оскільки це турецький перевізник, рейси до Шарм-ель-Шейха і Хургади виконуватимуться з посадкою в Анталії – турки не мають права возити російських пасажирів безпосередньо до третьої країни – тільки з формальною посадкою на території Туреччини. “Зміни сталися через заборону Йорданії літати літакам Nordwind над їхньою країною”, – також пояснює туроператор.