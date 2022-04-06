Японія допоможе Україні у розмінуванні територій

Уряд Японії планує допомогти Україні очистити територію країни від завалів, мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Стали відомі деталі рішення про надання екстреної гуманітарної допомоги Україні на суму 100 млн. доларів, прийнятого минулого місяця Кабінетом міністрів Японії на чолі з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою.

Відповідно до рішення, Японія допоможе з постачанням продуктів харчування, предметів першої необхідності, ліків та безпечним виїздом біженців з України.

Допомога надаватиметься по лінії міжнародних організацій, включаючи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Японія також братиме участь у роздачі насіння для відродження сільськогосподарського виробництва в Україні.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу зазначив, що Токіо продовжить надавати допомогу Києву у рамках співпраці з країнами G7.

Він додав, що станом на початок поточного тижня до кампанії з надання допомоги Україні приєдналися 321 фірма, 147 муніципалітетів та 17 НУО.