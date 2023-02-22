У космос за 200 000 доларів: Японія представила літаючу кулю для туристів

Японська компанія оголосила про плани запуску комерційних польотів на повітряній кулі для спостереження за космосом — автори проекту хочуть збити ціни, щоб клієнти могли насолодитися новою послугою, повідомляє Phys.org.

Генеральний директор компанії Кейсуке Івая заявив, що пасажирам не потрібно бути мільярдерами, проходити інтенсивну підготовку або володіти мовою, необхідною для польоту ракетою.

“Це економічно та безпечно для людей”, – сказав Івая журналістам. – “Ідея полягає у тому, щоб зробити космічний туризм доступним для всіх”.

Бізнесмен сказав, що хоче “демократизувати космос”. Його компанія Iwaya Giken працює над проектом з 2012 року: розроблені герметична двомісна кабіна та повітряна куля, здатні підніматися на висоту 25 кілометрів (15 миль). З цієї висоти видно вигин Землі.

Хоча пасажири не виявляться у відкритому космосі, адже повітряна куля піднімається приблизно до середини стратосфери, але перебуватиме вище, ніж реактивний літак у польоті. Звідси відкривається безперешкодний вид на космічний простір.

Спочатку вартість польоту становитиме близько 24 мільйонів єн, але Івая запевняє, що знизить ціну до кількох мільйонів єн. Бізнесмен визнає, що японські космічні підприємства відстають від американських компаній, але його мета – зробити космос доступнішим.

Американські конкуренти відправили трьох багатих бізнесменів і астронавтів, що їх супроводжують, на Міжнародну космічну станцію за 55 мільйонів доларів США з кожного. Це перший приватний чартерний рейс до орбітальної лабораторії після двох років доставки туди астронавтів NASA.

Але на відміну від ракети або повітряної кулі, судно Iwaya Giken літатиме за допомогою гелію, який може бути використаний повторно. Попередньо відомо, що польоти безпечно проходитимуть над територією або повітряним простором Японії. Першу подорож планується вже наприкінці цього року.

Повітряна куля, на якій можуть бути пілот і пасажир, злітатиме з порту на Хоккайдо, підніматиметься протягом двох годин на висоту до 25 кілометрів і залишатиметься там. Спуск на Землю займе приблизно 60 хвилин. Пластикова кабіна у формі барабана має діаметр 1,5 метра та кілька великих вікон для огляду космосу зверху або Землі – знизу.

Прийом заявок на участь у космічній прогулянці вже відкрито та триватиме до кінця серпня. Перші п’ять відібраних пасажирів будуть оголошені в жовтні, повідомили представники компанії, а польоти проходитимуть з інтервалом приблизно раз на тиждень залежно від погоди.