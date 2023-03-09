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ТуризмЯпонія

Трьох людей заарештували за “суші-тероризм” у Японії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Трьох людей заарештували за

Поліція Японії вперше заарештувала кількох людей за “суші-тероризм”. Їх звинуватили у примусовому перешкоджанні бізнесу, повідомляє The Guardian.

Перед судом постануть троє людей. Їх звинувачують у порушенні правил гігієни та громадського порядку у зв’язку з популярним у соцмережах флешмобом. Так, користувачі приходять у конвеєрні суші-ресторани (кайтен-дзусі) і псують чужу їжу, яка перебуває у загальному доступі.

Один із підсудних, 21-річний хлопець, пив із загальної пляшки соєвого соусу у ресторані Kura Sushi. Двоє інших, 19-річний молодик і 15-річна дівчинка, знімали те, що відбувається на камеру, і допомагали опублікувати це.

Хвиля так званого “суші-тероризму” вразила японські ресторани на початку цього року. Хулігани масово мажуть слиною чужі суші або п’ють із загальних чашок у закладах кайтен-дзусі, де замовлені відвідувачами страви рухаються загальним конвеєром. Це призвело до падіння кількості відвідувачів цих ресторанів, що викликало загрозу обвалення індустрії, що оцінюється в 5,7 мільярда доларів.

За інформацією ЗМІ, після того, як відео поширилися по мережі та викликали в країні великий резонанс, деякі ресторанні мережі були змушені перебудувати свою роботу, щоб повернути переляканих відвідувачів.

Так, лідер ринку кайтен-дзусі, компанія Sushiro заявила, що доставлятиме страви безпосередньо клієнтам, які роблять замовлення. Компанія Choshimaru, яка управляє торговими точками в районі великого Токіо, заявила, що припиняє роботу конвеєрних стрічок. А компанія Kura Sushi повідомила, що використовуватиме камери, оснащені штучним інтелектом, для спостереження за столиками.

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