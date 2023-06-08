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Названо найбільше перенаселене туристами місто Європи, і це зовсім не Венеція чи Барселона

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Несподіваний лідер очолив рейтинг найбільш перенаселених туристами міст Європи. Венеція і Барселона, які страждають від овертуризму, поступилися місцем хорватському курорту Дубровник — що все ще не може впоратися зі славою, яку його древній цитаделі приніс серіал «Гра престолів». Принаймні саме так вважає рейтинг, який представило Holidu, агентство з оренди будинків для відпочинку, у своєму звіті про «перевантажені туристами» міста Європи.

Щоправда, у звіті розглядалися дані рекордного 2019 року, рекордного для туризму та останнього допандемійного. Експерти розглянули річні дані про туризм та розрахувала кількість туристів серед місцевих мешканців. У результаті одного місцевого жителя Дубровника припадає 36 туристів. Цифра не дивна, сам Дубровник — відносно невелике місто з населенням трохи більше 41 000 осіб, і при цьому 2019 року він прийняв майже 1,5 мільйона туристів.

“Надмірний туризм викликав безліч проблем у хорватському місті: від пробок до пошкоджень інфраструктури та різкого зростання цін, а також зниження якості життя мешканців”, – додали експерти.

При цьому поки що місто не намагається вводити жорсткі штрафи та обмеження — хоча окремі хорватські курорти вже планують бити невихованих туристів по гаманцю. У місті зберігаються деякі обмеження для денного відвідування туристів, а також влада міста випускає кумедні мультики з порадами, як не бути «дратівливим туристом».

До речі, на другому місці цього рейтингу є досить тісно. Там виявилася не лише Венеція, а й Брюгге в Бельгії та Родос у Греції. Кожен із них налічує 21 туриста на одного місцевого жителя — вірніше, налічував у 2019. А Барселона, яка досить великий мегаполіс, ледь увійшла в першу двадцятку – в ній всього 5 туристів на кожного жителя.

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