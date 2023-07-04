Популярний курорт заборонить туристам валізи: їх за доплату доставлятимуть із аеропорту

Нові правила для туристів, що забороняють перевезення валіз на території Старого міста Дубровника, яке використовувалося як одна з основних локацій для зйомок популярного телесеріалу «Гра престолів», запровадить влада Хорватії. Причина – місцеві незадоволені шумом в історичному центрі.

Нове рішення для врегулювання проблеми шуму

Старе місто Дубровника, що приваблює мільйони туристів своєю гарною архітектурою та багатою історичною спадщиною, зіткнулося з проблемою шуму, який створюють туристи, перевозячи свої валізи по вузьких вуличках та бруківках. Про це повідомила газета Fox News. У відповідь на скарги місцевих жителів місто планує внести радикальні зміни, заборонивши туристам самостійно перевозити свої валізи у Старому місті. Доставка валіз буде платною.

Мер Дубровника, Мато Франкович, оголосив про введення нових правил, згідно з якими туристам буде заборонено тягати валізи у Старому місті. Натомість вони зможуть залишити свої валізи у спеціальному місці та отримати його за адресою перебування – багаж привезе доставник. Це тимчасове рішення на шляху створення логістичного центру в аеропорту, де весь багаж доставлятиметься безпосередньо за адресами гостей, пояснили чиновники.

Сплеск туризму та проблеми шуму у Старому місті

Зростання кількості мандрівників та гуркіт валіз на каменях призвели до проблем. Старе місто Дубровника приваблює дедалі більше туристів із відновленням туристичної активності після пандемії. У докоподібному 2019 році його відвідало 1.5 мільйона людей, а 2022 року кількість туристів перевищила мільйон. Цього року було зафіксовано сплеск мандрівників на 32%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак зростання туризму привнесло і нові проблеми, серед яких гуркіт валіз на коліщатках по вуличках Старого міста.

Тепер містечко на березі Адріатичного моря пропонує гостям широку спеціально розроблену програму «Поважай місто», з якою туристів починають знайомити вже в аеропорту через показ відеороликів на борту літаків і круїзних лайнерів. Це робиться для покращення ситуації та збереження культурної спадщини Дубровника. Програма закликає приїжджих дотримуватись ряду елементарних правил. Наприклад, тримати свійських тварин на повідку, не завдавати шкоди пам’ятникам, не ходити голим і прикривати торс у публічних місцях, за винятком пляжу. При цьому мандрівникам пропонується не нудна повчальна лекція, а двохвилинний відеоролик перед прибуттям до Хорватії. В даний час відеоролик демонструється лише авіакомпанією Croatia Airlines, проте Рада з туризму Дубровника веде переговори з іншими авіакомпаніями щодо його показу.

Довідка: Старе місто Дубровника славиться своєю багатою історією, архітектурою та культурною спадщиною. Він є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і сповнений прекрасних середньовічних будівель, вулиць та площ. Крім того, його територія використовувалася як одна з основних локацій для зйомок популярного телесеріалу «Гра престолів». Дубровник з’явився перед глядачами як Королівська гавань — столиця вигаданого континенту Вестерос. Завдяки своїй архітектурі, середньовічним стінам та гарному пейзажу Дубровник ідеально підійшов для створення атмосфери фентезійного світу серіалу.