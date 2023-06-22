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Названо міста Європи, де туристів у десятки разів більше, ніж місцевих жителів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо міста Європи, де туристів у десятки разів більше, ніж місцевих жителів

Перенаселення туристами стає дедалі більш відчутною проблемою в деяких містах «негумової» Європи. Нещодавнє дослідження пошукової системи для відпочинку Holidu показало, що в переповненій локації регіону відпочиваючих налічується в 36 разів більше, ніж місцевих жителів. Які точки входять до цього списку та які заходи вживаються для пом’якшення негативного впливу овертуризму.

Найбільш перевантаженим туристичним напрямом у Старому Світі є зовсім не іспанська Барселона, а місто Дубровник у Хорватії. У цьому історичному хорватському регіоні гостей збирається відпочивати набагато більше, ніж жителів. Він став справжнім магнітом для відпочиваючих, залучаючи своєю красою та історичною спадщиною. На південь країни мандрівники їдуть побачити архітектуру міста-фортеці, т.к. Дубровник знаходиться під захистом ЮНЕСКО як пам’ятник культури світового значення, відпочити на красивих пляжах, викупатися у водах кристально чистого Адріатичного моря.

Проте Дубровник не єдине переповнене місце у Європі. До списку найпопулярніших туристичних центрів також увійшли Італія, Греція та Бельгія. Необхідно мати на увазі, що в цих локаціях не просто велика кількість гостей, а вражаюча щільність відпочиваючих по відношенню до місцевих жителів.

Наведемо п’ятірку локацій, які притягують натовп людей:

  1. Дубровник у Хорватії – 36 туристів на кожного мешканця.
  2. Венеція в Італії – 21 турист на кожного мешканця.
  3. Брюгге в Бельгії – 21 турист на кожного мешканця.
  4. о. Родос у Греції – трохи менше відпочиваючих, ніж у Брюгзі.
  5. Рейк’явік в Ісландії – 16 туристів на кожного мешканця.

У наступну п’ятірку потрапили Флоренція в Італії, Іракліон у Греції, Амстердам у Нідерландах, Дублін в Ірландії та Таллінн в Естонії. Ці точки пропонують неймовірні культурні пам’ятки, але незважаючи на їхню привабливість, надмірна щільність людей на квадратний метр може принести певні проблеми для населення, включаючи пробки, шум та зростання цін на житло.

Такі проблеми змушують владу вживати заходів для зниження потоку мандрівників. У Дубровнику було запроваджено заборону провезення валіз на коліщатках у Старому місті, а туристам, які порушують правила, може загрожувати штраф у розмірі понад 356 тис. у рублевому еквіваленті. Венеція, у свою чергу, заборонила круїзні лайнери та планує запровадити плату за перебування туристів, яким вистачає дня, щоб переглянути місцевість.

Згідно з висновками експертів, що отихають, які хочуть відвідати саме ці локації, краще вибирати для своєї подорожі міжсезоння: ідеально підійдуть жовтень-листопад або пізня весна.

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