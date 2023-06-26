Оселедець у бочці: як уникнути натовпів туристів у самому відвідуваному місті Європи?

Я стою в самому центрі Дубровника на одній із його численних вузьких вуличок, де його „забарвлені“ у медовий колір палаци відкидають тінь від сонця. Я мала б захоплюватися хитромудрим кам’яним різьбленням на будівлях епохи Відродження і простотою крихітної каплиці наприкінці вулиці. Але замість цього опиняюся притиснута до стіни екскурсійною групою, що проходить повз, і відволікаюся на незграбну вітрину одного з численних магазинів „Ігри престолів“.

Відвідування Дубровника може бути зовсім стомлюючим, адже це південне хорватське місто зараз займає перше місце серед європейських міст, які найбільше відвідують туристи.

Тож чи варто туди їхати? І як ви можете відпочити, якщо в Дубровнику хочеться сильно, але натовпи туристів просто жахають?

Як виглядає відвідування Дубровника?

Прибережний Дубровник увінчує скелясте плато, що виступає в Адріатичне море. Міцні стіни XVI століття оточують Старе місто, в якому знаходяться такі архітектурні шедеври, як баркова парафіяльна церква Святої Влахи та готичний Палац Ректора.

Прокинувшись на світанку, ви зможете прогулятися вулицями, що вимощені вапняком, уявляючи собі місто за часів візантійців і венеціанців, яке пережило війни і облоги і здається безсмертним.

Поки що все виглядає просто чудово, чи не так? Але якщо ви спробуєте оглянути визначні пам’ятки у розпал сезону, то історичні перлини вам доведеться розглядати через призму сотень людей, які приїжджають до Дубровника влітку.

Прогулюючись центром, вам доведеться протискатися між столиками ресторанів, які займають всі вулиці, і одночасно відмахуватися від офіціантів і продавців сувенірів.

Вітрини магазинів рясніють мерчем із „Ігри престолів“ (Дубровник був ключовим місцем зйомок другого сезону), а фірмові футболки та кепки висять на історичних стінах, роблячи деякі райони схожими на один великий торговий центр просто неба.

Шанс проклянути все і пообіцяти собі ніколи більше сюди не повернутися дуже високий.

Дубровник – найбільш відвідуване туристами місто Європи

Використовуючи дані за 2019 рік, Statista з’ясувала, що Дубровник є найбільш відвідуваним туристами містом у Європі, випереджаючи таких грандів, як Венеція та Барселона. Місто з населенням трохи більше 41 000 осіб прийняло у 2019 році майже 1,5 мільйона туристів. Це приблизно 36 туристів на одного мешканця.

Згубні наслідки такої кількості туристів є очевидними. Дубровник страждає від пробок, оскільки туристичні автобуси паркуються за стінами Старого міста; надмірна кількість туристів призводить до пошкодження інфраструктури, а місцеві мешканці з жахом спостерігають за цінами на товари.

У 2017 році ЮНЕСКО рекомендувала місту приймати в історичному центрі міста не більше ніж 8 000 відвідувачів одночасно. Влада встановила камери спостереження та систему підрахунку, але не обмежила кількість відвідувачів.

Проте нещодавно мер Дубровника оголосив про плани щодо усунення негативного впливу надмірного туризму. Одна із пропозицій – зобов’язати туристів здавати валізи на коліщатках для окремого перевезення, щоб зменшити шум. З листопада місто планує розробити систему здачі багажу біля входу до історичного центру: відвідувачі платитимуть за доставку валіз до місця проживання.

Як врятуватися від натовпів туристів у Дубровнику?

Якщо ви все ж таки вирішите відвідати Дубровник цього літа, тобто багато способів побачити спокійнішу сторону міста.

В історичному центрі, коли ви знаходитесь на головній вулиці – Страдун, яка перетинає місто, встаньте спиною до воріт Плоче і поверніть ліворуч, а не праворуч. Це приведе вас до відносно тихого району міста, де ви навіть зможете побачити продуктові магазини та винні магазини, куди ходять місцеві жителі.

Підніміться сходами, прямо до стін, і ви натрапите на Lady Pi-Pi, незвичайну закусочну, яка виглядає як приватний сад. Овочі поставляються свіжими з довжини Конавлі, а страви в основному складаються з м’яса і риби, приготовлених на грилі біля відкритого кам’яного каміна. Найприємніше, що екскурсійні гурти сюди не пускають.

Однак найвірніший спосіб уникнути натовпу – піти за місцевими жителями геть зі Старого міста. Район Дубровника Груж, розташований на північний захід від обнесеного стіною центру – це подає надії район, де ви знайдете кінотеатри просто неба, вінтажні ринки, бари на березі гавані і веганські ресторани.

Далі узбережжям знаходиться Тристенський дендропарк – спокійний сад, де можна провести час після обіду, а внизу є затишне місце для купання. Варто здійснити морську прогулянку на Млеті, де на острові всередині острова знаходиться старовинний бенедиктинський монастир.