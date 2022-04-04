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Великобританія скликає засідання Ради безпеки ООН через вбивства у Бучі

Гліб Парфененко
Великобританія скликає засідання Ради безпеки ООН через вбивства у Бучі

Великобританія, яка цього місяця головує у Раді Безпеки ООН, скликає завтра засідання, щоб обговорити бійню у Бучі, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомила у Twitter постійний представник Лондона при ООН Барбара Вудворд. «Цими вихідними на жахливих кадрах і в репортажах з Бучі ми бачили, як беззбройних українських мирних жителів розстрілювали зі зв’язаними за спиною руками. Понад 800 тіл були залишені на вулицях або кинуті до братських могил”, – сказала вона.

Докази військових злочинів, скоєних на території України, зокрема у Бучі, обговорюватимуться завтра на засіданні Ради безпеки України, зазначила Вудворд. “Ми будемо використовувати наше головування в Раді Безпеки для забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості”, – додала вона.

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що членство Росії в Раді ООН з прав людини має бути заморожене через трупи та масові поховання, виявлені в Бучі в Україні, повідомляє Reuters.

«З огляду на серйозні докази військових злочинів, у тому числі інформацію про масові поховання та звірську бойню в Бучі, Росія не може залишатися членом Ради ООН з прав людини», — написала вона у Twitter. «Членство Росії має бути заморожене».

Таку ж думку висловив Вашингтон.

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