У Шотландії всього за 35 000 євро продають замок на острові. Але є один невеликий нюанс

У Шотландії виставили на продаж невеликий замок на Шетландських островах. Симпатична фортеця продається лише за £30 000 (близько 35 000 євро), але новому власнику доведеться вкластися у реконструкцію пам’ятки архітектури.

Замок Броу Лодж на острові Фетлар в 1825 побудував Артур Ніколсон, торговець з Лервіка. За основу будівельного проекту торговець взяв архітектуру Франції, Швейцарії та Італії, де часто бував, тож замок не схожий на шотландські аналоги. Особняк та вежі-фолі, обнесені кам’яними стінами, продаються разом із 16 га землі. Потенційних покупців попереджають, що їм доведеться вкласти в міні-фортецю ще близько 12 млн £ (близько 14 млн євро), оскільки за 200 років замок зносився.

У пропозицію фонду Brough Lodge Trust, якій належить замок, входить збереження існуючих будівель, а також будівництво ресторану та гостьового будинку на 24 місця. Якщо проект буде реалізовано, туристи насолоджуватимуться чудовими краєвидами на Північне море, а також зможуть познайомитися тут із шетландськими традиціями музики, в’язання та ткацтва. Виторг від продажу замку піде на навчання дітей в’язанню, що дозволить зберегти головний елемент культурної спадщини острова.

Унікальна будова на острові, де проживає лише 61 людина, була порожньою з 1980-х років, коли її залишив останній член сім’ї Ніколсонів. Після цього фонд витратив понад £500 000 з пожертвувань, щоб захистити будівлі від підвищеної вологості та побудувати новий дах.