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10 найпопулярніших місць у світі, звідки туристи зможуть побачити цьогорічне Північне сяйво

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
10 найпопулярніших місць у світі, звідки туристи зможуть побачити цьогорічне Північне сяйво
Photo by Dylan Shaw on Unsplash

Expedia випустила “Путівник по Північному сяйві”, в якому зібрані поради про те, де найкраще дивитися на явище, що зачаровує, передає Time Out.

У ньому міститься інформація про найдоступнішу пору року для відвідування Північного сяйва, яке, на думку експертів, припадає на квітень і листопад, а також поради від професійного фотографа Тор-Івара Несса про те, як найкраще зобразити явище на камеру.

Expedia також досліджувала напрямки, які приваблюють все більше мандрівників, які бажають побачити Північне сяйво, щоб з’ясувати найпопулярніші місця спостереження. Лапландія, відома як батьківщина Санти, посіла перше місце у топі. Звідси можна побачити одне з найяскравіших північних сяйв землі. На другому місці – Черчилль у Канаді, де у 2023 році спостерігалося зростання пошуку готелів на 140 відсотків. Фінляндія також посідає третє місце з Рованіємі.

Топ-10 напрямків для спостереження Північного сяйва у 2024 році за версією Expedia:

  1. Лапландія, Фінляндія;
  2. Черчилль, Канада;
  3. Рованіємі, Фінляндія;
  4. Нарвік, Норвегія;
  5. Кіркенес, Норвегія;
  6. Калфафелл, Ісландія;
  7. Інарі, Фінляндія;
  8. Абіско, Швеція;
  9. Острів Скай, Шотландія;
  10. Тромсе, Норвегія

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