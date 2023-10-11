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Велика БританіяТуризм

У Британії пасажирку вигнали з літака через те, що вона спітніла

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристку вигнали з літака британської авіакомпанії через те, що вона спітніла

Жінка поскаржилася, що її вигнали з літака британської авіакомпанії Jet2 через те, що вона спітніла.

56-річна Хелен Тейлор разом зі своїм чоловіком зібралася летіти у міні-відпустку з Ньюкасла до Риму. Вона каже, що страждає на діабет другого типу, а також переживає менопаузу.

На борту літака Тейлор відчула легке запаморочення і почала пітніти.

“Я тільки що поїла, після того, як не їла весь день, а у мене діабет 2-го типу, так що це просто рівень цукру в крові підвищився. Все, що мені потрібно, — це сісти і випити води, і я буду в повному порядку”, – розповіла вона.

Жінка стверджує, що вже за кілька хвилин почувала себе нормально, проте стюардеса порадила їй пройти медичне обстеження, а через 10 хвилин взагалі сказала вийти з літака.

“Ми прийняли рішення, що вам доведеться залишити літак, ми вважаємо, що ви становите небезпеку для польоту”, – цитує її жінка.

Тейлор каже, що обговорила це з капітаном, і той погодився, що вона виглядає готовою до польоту, проте підтримав рішення стюардеси.

“Я ніколи в житті не чула нічого настільки безглуздого. Вони ухвалювали рішення на підставі необґрунтованих доказів, оскільки не були лікарями”, – обурилася жінка.

Після цього, як стверджує Тейлор, їх “тягали аеропортом”, змушували повернути безмитні покупки і допитували на прикордонному контролі. Жінка каже, що кілька днів намагалася зв’язатися із компанією, щоб їй повернули гроші за відпочинок, проте безуспішно.

У результаті в Jet2 заявили, що екіпаж вирішив висадити Тейлор після спілкування з незалежними фахівцями в галузі медичної авіації.

“Після проведення подальшого розслідування, яке є абсолютно пріоритетним, ми зв’язалися з пані Тейлор, щоб вибачитися і відшкодувати вартість її відпочинку як жест доброї волі”, – сказали вони.

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