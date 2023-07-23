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Туристка з Великобританії обдурила шикарний турецький готель за допомогою старого браслета

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка з Великобританії обдурила шикарний турецький готель за допомогою старого браслета

Daily Mail пише, що туристка з Великобританії проникла на територію розкішного готелю в Туреччині, використовуючи старий браслет, і жила там, користуючись усіма послугами чотири дні.

Інцидент стався у готелі Ramada Hotel & Suites 5* на турецькому курорті Кушадаси. Британська туристка Роксана Бальчюнас 39-ти років із двома дітьми проникла на територію за допомогою використаних браслетів «все включено», які залишилися від її відпочинку у цьому готелі у травні.

Зазначається, що на той момент у готелі проживала мати британської туристки, яку вона нібито захотіла здивувати. Після приїзду туристка з дітьми переночувала в дешевій квартирі, а потім проникла до готелю.

Вона розповіла, що спочатку просто жартувала з дітей, і говорила, «що ми підемо їсти чужу їжу». На вході ніхто не перевірив браслети. Дітям сподобався такий відпочинок.

У статті йдеться про те, що британка провела в готелі чотири дні.

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