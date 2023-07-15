Туристам порекомендували не носити каблучки на курортах з однієї причини

Вирушаючи на курорт, слід зняти всі кільця та залишити вдома – таку рекомендацію дав туристам експерт із ювелірних виробів Бен Робертс зі сторінок видання Express. Причина — не крадіжка, а проблеми з тілом, які виникають через спекотну погоду.

«Якщо ви цього літа поїдете за кордон, то найчастіше там буде набагато спекотніше, ніж у північних країнах, і багато хто з нас забуває про вплив спекотної погоди на організм. Наші пальці можуть досить сильно розпухнути, коли стає спекотно, що робить носіння кілець практично неможливим», — зазначив фахівець і порадив туристам, які не бажають відпочивати без прикрас замінити обручки на інші прикраси, наприклад, на браслети.

Ювелір також наголосив на важливості вжиття заходів безпеки під час подорожі з цінностями: мандрівникам слід зробити фотографії своїх прикрас та речей перед від’їздом та скласти «опис» усіх речей, які вони вирішили взяти з собою у поїздку.

«Іноді через чисту невдачу наш багаж може бути втрачений або навіть переглянутий іншими. Переконайтеся, що ви знаєте, що ви запакували — це чудова «квитанція» на випадок, якщо з вашим багажем станеться щось погане», — порадив він. Також слід перевозити цінні речі в ручній поклажі, якщо валізи, здані в багаж, пропадуть.

Крім того, щоб уникнути проблем на контролі безпеки в аеропортах, Робертс рекомендував носити легкознімні предмети і прокладати аксесуари з довгими ланцюжками через соломинку, тому що, по-перше, ланцюжок, що заплутався, може сильно засмутити відпочиваючого, по-друге, це може заощадити час та нерви в аеропорту.

«Проходження контролю безпеки може бути швидким та напруженим процесом. Кожен аеропорт індивідуальний, але здебільшого вас попросять зняти з себе ваші прикраси, взуття та аксесуари. Але якщо буде багато аксесуарів, потім це швидко надіти не вийде», — зазначив експерт.