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Велика БританіяТуризм

Трагедія повної туристки: пасажирці відмовили у місці, принизивши перед усім літаком Easyjet

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Трагедія повної туристки: пасажирці відмовили у місці, принизивши перед усім літаком Easyjet

На моральну травму поскаржилася товста туристка, яка поверталася з Греції до Великобританії. Як повідомили місцеві ЗМІ, її нібито принизив перед усім літаком бортпровідник компанії, примусово пересадивши з місця перед аварійним виходом — і заявив на весь літак, що це через зайву вагу туристки та відсутність подовжувача безпеки для цього місця.

Як розповіла туристка, вона розлютилася, коли чоловік-стюард заявив, що вона не може сісти на це місце: «Ні, мадам, – сказав він, – це місце перед аварійним виходом і люди з зайвою вагою – кому буде потрібне додаткове подовження на ремінь безпеки – не можуть там сидіти», – цитує туристка. За її словами, «чотири ряди людей почули це і обернулися». «Мені довелося помінятися місцями з моїм чоловіком, сісти, і всі дві з половиною години польоту тримати це лайно в собі. Не знаю, як я не розплакалася», – бідкається туристка.

«Так, це я, така товста, дякую — довелося думати мені. При тому, що ніякого подовження ременя мені не знадобилося — так, я страждаю на ожиріння, і це захворювання, що б ви про це не думали — але в мене залишилося ще добрих чотири вільні дюйми на звичайному ремені», – додала вона.

Туристка додала, що з боку провідників це була жахлива безтактність: «Якби мені потрібен був додатковий ремінь, я сказала б вам про це, і ви могли б тихенько пояснити, що це такі місця… Ви знаєте, де у людей почуття власної гідності? Я була в жаху», – продовжує скаржитися вона.

При цьому, за її словами, вона постаралася б проковтнути образу. Причиною заяви в соцмережах, за її словами, став коментар знайомого пілота British Airways, який заявив їй, що таким чином і інші люди будуть поставлені в таке саме становище, якщо цей хлопець (бортпровідник) не навчиться.

У Easyjet ситуацію з туристкою прокоментували: «Безпека наших клієнтів є найвищим пріоритетом нашого екіпажу, і важливо, щоб усі клієнти в ряді аварійних виходів були проінформовані про обмеження безпеки, що діють для цих місць. Ми дуже шкодуємо, що пані Бартолем’ю відчула, що це не було повідомлено делікатно», – йдеться у відповіді компанії.

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