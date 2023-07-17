Стюардеса повідомила, як вони борються із смердючими ногами пасажирів на рейсах одним хитрим способом

Далекомагістральні, а іноді й більш короткі перельоти супроводжуються різними неприємностями, включаючи неприємні запахи ніг туристів. Стюардеса Маріка Мікусова вирішила поділитися своїми хитрими способами боротьби з цією делікатною проблемою, розповівши британському виданню Mirror про свій особистий досвід боротьби з хворобою смердючих ніг.

За словами бортпровідниці, мандрівникам не слід сприймати персонал авіакомпанії на борту як «повітряні феї», оскільки співробітники авіації теж стикаються з поганими запахами, що походять від їхніх ніг та взуття. «Проблема з неприємним запахом ніг виникає і в нас, тому що ми, жінки, змушені носити колготки протягом усього польоту. Навіть наше спеціальне взуття не завжди допомагає. Але я знайшла рішення — щотижня купую нові устілки», — сказала співрозмовниця. Вона також зазначила, що контроль чистоти ніг і шкарпеток перед польотом — це турбота не лише про себе, а й пасажирів, які сидять поруч.

Зміна тиску повітря в літаку може викликати набряки, особливо якщо взуття трохи тісне. У цьому випадку найбільш очевидним способом для багатьох туристів здається роззутися. Але наслідки можуть викликати невдоволення сусідів по ряду.

Ще одна стюардеса, Лейша Перес із США, навела іншу причину, через яку мандрівникам слід тримати ноги «в вуздечку». «Іноді на підлозі в туалеті можна виявити не лише воду, а й рідини, що випливають із тіла», — повідомила вона і попередила, що сеча одразу вбирається у шкарпетки.

Пасажири, які розгулюють салоном авіалайнера в одних шкарпетках або навіть босоніж, викликають змішані реакції у членів екіпажу. Справа в тому, що часта зміна рейсів на короткі відстані залишає мало часу на повне прибирання повітряного судна, тому підтримувати ідеальну чистоту в туалетах під час польоту практично неможливо.

Так, нещодавно одна стюардеса висловилася на форумі Reddit щодо проблем, пов’язаних із підтриманням чистоти на пасажирських рейсах. «Я не можу говорити від імені кожного аеропорту та кожної авіакомпанії щодо чистоти, але скажу за себе. Я разом з колегами проводила прибирання щоночі, ми ретельно прибирали камбуз і туалети, пилососили підлогу, протирали спинки крісел і столики дезінфікуючим засобом, — зауважила вона. — Але варто пам’ятати, що, якщо це не перший рейс за день, цим літаком вже подорожували інші люди, і протягом дня немає часу для більш ретельного прибирання, крім збору великих відходів».