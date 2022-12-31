Як відзначають Новий рік у популярних у туристів країнах світу

Викинути сміття з вікон, влаштувати пожежу, наступити на граблі та підстрибнути 10 разів із боєм курантів. Ці та багато інших традицій дотримуються в різних країнах світу.

У різних країнах є кілька свят під назвою “Новий рік”. Ми розповідаємо про ті традиції святкування, які дотримуються у ніч із 31 грудня на 1 січня.

Грузія

Так само, як і в Україні, у Грузії на Новий рік за пишним столом збираються родичі та близькі друзі, багато їдять, п’ють та веселяться. Рік намагаються зустрічати так, щоб наступні 365 днів удача благоволила у всіх справах. З цим пов’язано кілька прикмет. Наприклад, у новорічну ніч не можна спати, інакше проспиш своє щастя. Крім того, потрібно голосніше веселитися і є більше солодощів, щоб привернути в світ добро.

Чичілаки (традиційний новорічний символ та прикраса в Грузії — Прим. автора) після святкування потрібно віднести у льох з вином, щоб передати накопичену позитивну енергію, а потім спалити. Попіл же розвіюють за вітром. Разом з ним з дому відлетять усі тяготи та негаразди.

Грузинам важливо, щоб людина, яка переступила першим поріг будинку в новому році, була удачливою, щасливою і такою, що відбулася. Тому найчастіше спеціально запрошують до свого дому такого знайомого.

Італія

В Італії Новий рік відзначають приблизно так само, як і в Україні: у ніч з 31 грудня на 1 січня – пишне гуляння, феєрверки, шампанське. Єдине, що відрізняє їх від інших країн світу, — традиція викидати всякий мотлох з вікон. Італійці вірять, що новий рік буде щасливим у тих, хто позбудеться непотрібних речей.

Греція

У Новий рік у Греції на столі обов’язково має бути пиріг Святого Василя. Всередину пирога під час приготування кладуть монетку, а коли розрізають, людина, яка знайшла монетку, згідно з повір’ям, стане найщасливішою або матиме удачу.

Німеччина

У Німеччині головним святом є Різдво, тож Новий рік відзначають скромніше. Цього дня ніхто не сидить удома. Коли годинник починає відбивати опівночі, німці підбираються на стільці або столи і з останнім ударом годинника “встрибують” у новий рік. Для того, щоб рік був вдалим, на святковому столі мають бути рибні страви. Ще багато німців гадають, виливаючи в холодну воду розплавлений свинець.

Іспанія

Невід’ємна частина столу іспанців у Новий рік – пончики з шоколадом. Вони також ходять в гості один до одного і обов’язково кладуть у подарунковий кошик шампанське та шматочок нуги. Новорічної ночі іспанці поспішають на центральну площу до ялинки. Ні, люди не водять хороводи, вони з’їдають виноград: 12 ягід — і успіх на кожен місяць нового року забезпечений. Якщо свято зустрічають удома, то виноградники кладуться на кожну тарілку.

Шотландія

Новий рік у Шотландії називають Хогмані. Люди в це свято “дають спеку”: вони підпалюють бочки з дьогтем, які уособлюють рік, що минув, і котять схилами вниз. Так вони спалюють все, що було торік. Застілля у шотландців цілком можуть змагатися з нашими: печені гуси, біфштекси, пироги, салати, закуски та багато віскі.

В’єтнам

Жителі В’єтнаму відзначають Новий рік між 21 січня та 19 лютого. Обов’язковий атрибут у це свято – граблі, якими “згрібають” багатство та удачу. Сам інструмент прикрашають стрічками, іграшками, квітами та блискучим папером. В’єтнамці вірять у “золотих рибок”. У новорічну ніч вони нашіптують свої бажання живому коропові та відпускають його в річку.

Філіппіни

У момент, коли настає Новий рік, філіппінці підстрибують 10 разів. Це символізує зростання. Цікаво, що це свято прийнято зустрічати у різнобарвному одязі у горошок або з круглим орнаментом, символом добробуту.

Індія

Згідно з давніми традиціями, в індуїзмі немає такого свята, як Новий рік. Традиція відзначати його 31 грудня прийшла до Індії із Європи. Його відзначає переважно молодь із великих міст. Новорічний символ тут – прикрашене фруктами та овочами дерево манго. Індійці дарують один одному солодощі та пригощають гостей гострими стравами: чим пікантніша їжа, тим щасливішим буде рік.