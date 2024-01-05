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Штучний інтелект передбачив, яка країна буде найпопулярнішою у 2024 році у туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Штучний інтелект передбачив, яка країна буде найпопулярнішою у 2024 році

Аналітик туристичних трендів Mabrian представив свій прогноз найпопулярніших напрямів Європи для мандрівників на 2024 рік, складений за допомогою штучного інтелекту.

Mabrian, за даними Euronews, використовував нейромережі для аналізу спонтанних розмов про подорожі соціальними мережами з січня по жовтень 2023 року. Було проаналізовано понад 380 мільйонів згадок про туризм для виявлення різних мотивацій людей до подорожей.

Дослідження виявило глобальний тренд до більш емоційних та менш традиційних мотивів подорожей в останні роки. Було також проаналізовано міжнародну доступність напрямків з погляду авіаперевезень.

Італія очолює список із чотирма потенційно популярними напрямками, включаючи П’ємонт, завдяки його поєднанню культури, природи та гастрономії. Друге місце займає Нувель-Аквітанія у Франції, відома своїми виноградниками та устрицями, а третє — Східна Англія, що пропонує баланс культурних та природних пам’яток, легко доступних з Лондона.

Франція з Окситанією, Німеччина з Північним Рейном-Вестфалією та Португалія з Лісабоном також входять до списку потенційних трендових місць у 2024 році.

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