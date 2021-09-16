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ООН закликає ввести мораторій на використання штучного інтелекту

Гліб Парфененко
ООН закликає до обережності щодо штучного інтелекту

ООН закликала ввести мораторій на використання деяких систем штучного інтелекту, таких як розпізнавання осіб, і заявила, що настав час ввести в відношенні них захист прав людини, повідомляє France-Presse.

“Технології штучного інтелекту можуть мати негативні або навіть катастрофічні наслідки, якщо вони використовуються без достатнього врахування того, як вони впливають на права людини”, – заявила Мішель Бачелет, Верховний комісар ООН з прав людини.

Вона закликала провести оцінку ризиків, які представляють різні системи, засновані на штучному інтелекті, а потім заборонити або в будь-якому випадку суворо регламентувати ті з них, які становлять найбільшу небезпеку. У цій оцінці виділяються ризики для права на недоторканність приватного життя чи свободи пересування і висловлювання думок. Однак поки ці оцінки не будуть проведені, “держави повинні накласти мораторій на технології, які потенційно становлять великий ризик”, – заявила колишній президент Чилі, представляючи нову доповідь свого відомства на цю тему.

Зокрема, вона вказала на приклад технологій, що дозволяють автоматично приймати рішення, чи технологій, що створюють профілі.

“Системи штучного інтелекту використовуються для визначення того, хто може скористатися державними послугами, для вирішення питання про те, хто має шанс бути прийнятим на роботу, і, звичайно, для впливу на інформацію, яку люди можуть бачити і якої вони можуть ділитися в інтернеті” , – підкреслила Бачелет.

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