Туристичні сайти почали залучати ChatGPT для знаходження найкращих варіантів турів для туристів

Американська туристична компанія додала на свій сайт нову функцію підбору найкращих варіантів турів із використанням штучного інтелекту ChatGPT. Туристи зможуть отримувати індивідуальні рекомендації щодо місць відпочинку, перельотів, бронювань, розваг та пам’яток, пише видання Dailystar.

Набираюча популярність платформа ChatGPT відкриває широкі можливості для планування ідеального відпочинку та вирішення проблем, пов’язаних із цим. Так вирішила американська компанія Expedia, яка запустила нову функцію для туристів у партнерстві з цією відомою нейромережею. Користувачам сайту та програми пропонується почати розмову зі штучним інтелектом, поставити запитання, що цікавлять, і отримати поради про місця, де побувати, де зупинитися, як переміщатися, що подивитися і чим зайнятися.

Функція націлена на вивчення та задоволення потреб кожної людини, щоб вона могла зосередитися на відпочинку. Помітно спрощується процедура бронювання. Система використовує інтелектуальний підхід до вибору, автоматично зберігаючи готелі, що обговорюються у розмові, допомагає користувачам залишатися організованими та спрощує вибір дат, перевіряє доступність та додає авіаквитки, автомобілі чи активності.

Пітер Керн, віце-голова та директор компанії Expedia Group, заявив: «Інтегрувавши ChatGPT у додаток Expedia та об’єднавши його з нашими іншими можливостями пошуку на основі штучного інтелекту, такими як порівняння готелів, відстеження цін на авіаквитки та інструменти спільного використання поїздок, ми тепер можемо запропонувати мандрівникам ще більш інтуїтивний спосіб створення їхньої ідеальної поїздки».

Компанія вважає, що туристи отримають такі переваги від високих технологій:

можливість робити покупки, використовуючи штучний інтелект, щоб отримати персоналізовані та відповідні запитам варіанти поїздок з 1,26 квадрильйону змінних, таких як місцезнаходження готелю, тип номера, діапазони дат, цінові показники та багато іншого;

впевненість у бронюванні авіаквитків за найвигіднішими цінами, які відстежуватиме штучний інтелект;

вирішення проблем у разі несподіваних змін у поїздці за допомогою ІІ-консультанта, доступного цілодобово.

Компанія Expedia раніше реалізувала інші ІІ-технології на своїй платформі. Вона використовує чат-бот обслуговування клієнтів, щоб допомогти мандрівникам з будь-якими проблемами, що виникають після бронювання. Крім того, функція відстеження цін на перельоти працює на технології штучного інтелекту та машинного навчання.