Американська туристична компанія використовує ChatGPT, щоб знайти найкращі тури для мандрівників

Американська туристична компанія представила нову систему пошуку найкращих турів із використанням штучного інтелекту ChatGPT. Тепер туристи отримуватимуть інформацію про місце відпочинку, переліт, бронювання, відпочинок та огляд визначних пам’яток, — передає видання Dailystar.

Популярна платформа ChatGPT має безліч функцій, які допоможуть вам спланувати та вирішити свою ідеальну відпустку. Так, американська компанія Expedia стала партнером популярної у туристів нейросистеми та запропонувала нову функцію. Користувачам сайту та програми пропонується почати розмову зі штучним інтелектом, поставити запитання, що цікавлять, і отримати поради про те, куди піти, де зупинитися, як орієнтуватися, що подивитися і чим зайнятися.

Функція спрямована на дослідження та задоволення потреб кожної людини, щоб вона могла зосередитися на відпочинку. Процедуру бронювання також значно спрощено. Система використовує інтелектуальний підхід до вибору, автоматично зберігає готелі, що обговорюються у розмові, допомагає користувачам бути організованим туристом та спрощує вибір дат, перевірку доступності та додавання рейсів, транспортних засобів чи заходів.

«Завдяки інтеграції штучного інтелекту ChatGPT в додаток Expedia з іншими можливостями пошуку на основі ІІ, такими як порівняння готелів, відстеження цін на авіаквитки та інструменти обміну поїздками, ми тепер можемо запропонувати мандрівникам ще більш інтуїтивно зрозумілий спосіб створити ідеальну подорож», – йдеться в сообщении Expedia Group. Віце-голова, директор компанії Пітер Керн.

За даними компанії, тепер у туристів з’являться такі можливості з використанням сучасних технологій:

розташування готелю, тип номера, діапазон дат, тарифи і т. д. наприклад, можливість здійснювати покупки з використанням штучного інтелекту, щоб отримувати персоналізовані варіанти подорожей на запит з 1,26 квадрильйона змінних;

впевненість у бронюванні авіаквитків за найвигіднішою ціною, що контролюється штучним інтелектом;

вирішення проблем у разі непередбачених змін у поїздці за допомогою консультанта ЗІ, доступного 24/7.

У минулому Expedia також запроваджувала на своїй платформі інші технології штучного інтелекту. Він використовує чат-бот служби підтримки клієнтів, щоб допомогти мандрівникам з будь-якими проблемами, які можуть виникнути після бронювання. Крім того, він дозволяє контролювати ціну перельоту.