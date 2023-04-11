Всі розділи
ГоловнаСШААмериканська туристична компанія використовує ChatGPT, щоб знайти найкращі тури для мандрівників
СШАТуризм

Американська туристична компанія використовує ChatGPT, щоб знайти найкращі тури для мандрівників

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Американська туристична компанія використовує ChatGPT, щоб знайти найкращі тури для мандрівників

Американська туристична компанія представила нову систему пошуку найкращих турів із використанням штучного інтелекту ChatGPT. Тепер туристи отримуватимуть інформацію про місце відпочинку, переліт, бронювання, відпочинок та огляд визначних пам’яток, — передає видання Dailystar.

Популярна платформа ChatGPT має безліч функцій, які допоможуть вам спланувати та вирішити свою ідеальну відпустку. Так, американська компанія Expedia стала партнером популярної у туристів нейросистеми та запропонувала нову функцію. Користувачам сайту та програми пропонується почати розмову зі штучним інтелектом, поставити запитання, що цікавлять, і отримати поради про те, куди піти, де зупинитися, як орієнтуватися, що подивитися і чим зайнятися.

Функція спрямована на дослідження та задоволення потреб кожної людини, щоб вона могла зосередитися на відпочинку. Процедуру бронювання також значно спрощено. Система використовує інтелектуальний підхід до вибору, автоматично зберігає готелі, що обговорюються у розмові, допомагає користувачам бути організованим туристом та спрощує вибір дат, перевірку доступності та додавання рейсів, транспортних засобів чи заходів.

«Завдяки інтеграції штучного інтелекту ChatGPT в додаток Expedia з іншими можливостями пошуку на основі ІІ, такими як порівняння готелів, відстеження цін на авіаквитки та інструменти обміну поїздками, ми тепер можемо запропонувати мандрівникам ще більш інтуїтивно зрозумілий спосіб створити ідеальну подорож», – йдеться в сообщении Expedia Group. Віце-голова, директор компанії Пітер Керн.

За даними компанії, тепер у туристів з’являться такі можливості з використанням сучасних технологій:

  • розташування готелю, тип номера, діапазон дат, тарифи і т. д. наприклад, можливість здійснювати покупки з використанням штучного інтелекту, щоб отримувати персоналізовані варіанти подорожей на запит з 1,26 квадрильйона змінних;
  • впевненість у бронюванні авіаквитків за найвигіднішою ціною, що контролюється штучним інтелектом;
  • вирішення проблем у разі непередбачених змін у поїздці за допомогою консультанта ЗІ, доступного 24/7.

У минулому Expedia також запроваджувала на своїй платформі інші технології штучного інтелекту. Він використовує чат-бот служби підтримки клієнтів, щоб допомогти мандрівникам з будь-якими проблемами, які можуть виникнути після бронювання. Крім того, він дозволяє контролювати ціну перельоту.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристичні сайти почали залучати ChatGPT для знаходження найкращих варіантів турів для туристів

США
Американська туристична компанія додала на свій сайт нову функцію...

Вплив штучного інтелекту у туризмі

Туризм
Технологічні інновації багато в чому дуже корисні для сектора....

ООН закликає ввести мораторій на використання штучного інтелекту

Наука
ООН закликала ввести мораторій на використання деяких систем штучного...

Пентагон використовує штучний інтелект для передбачення подій

Наука
Пентагон використовує штучний інтелект, який може передбачати майбутнє і...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму