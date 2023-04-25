Я назвала бюджет та маршрут, а штучний інтелект створив мені найдешевший тур: туристи почали переходити на ChatGPT

Мода на нейромережі та штучний інтелект «дотяглася» і до туризму. “Я назвала межу в ціні і маршрут, а штучний інтелект створив мені найдешевший тур”, – розповіла в соцмережах 24-річна Медісон Роллі зі США. Її історію використання ChatGPT розповідає видання Daily Star. Туристка використовувала технологію штучного інтелекту, щоб спланувати відпустку у Стокгольмі, Парижі, Брюсселі та Амстердамі з обмеженим бюджетом, при цьому включаючи до маршруту готелі та пам’ятки.

Як заявила туристка, вона використала штучний інтелект для складання плану подорожі, яка передбачала двотижневу поїздку менш ніж за 1000 доларів за поїздку між чотирма різними містами. План включав транспорт та проживання, а також три заходи у кожному місці та харчування в рамках бюджету. “Я повідомила 2 свої вимоги, а потім відкинулася на спинку крісла і спостерігала, як він видає рекомендації”, – заявила туристка. У результаті ChatGPT створив план, до якого увійшли Стокгольм, Амстердам, Париж, Барселона та Копенгаген, далі туристка змогла його скоригувати, вибравши варіант, який передбачає Стокгольм, Париж, Брюссель та Амстердам.

Туристці у тому числі порекомендували відвідати музей Анни Франк, музей Ван Гога та здійснити круїз каналами Амстердама. У Парижі їй запропонували Лувр та Ейфелеву вежу. За підрахунками ChatGPT на поїздку знадобилося б 1300 доларів США на проживання протягом 13 ночей, 300 доларів США на 12 атракціонів і 500 доларів США на проїзд, в результаті 2100 доларів США на поїздку двох туристів без квитків.

«Планування свята зайняло б у мене кілька днів, але програмне забезпечення це зробило за лічені хвилини. Я намагалася з’ясувати, яким має бути ідеальний маршрут, щоб відвідати кілька місць таким чином, щоб це мало сенс і було добре організовано, і спланувати бюджет», – пояснила туристка, додавши, що фанатіє від ChatGPT і «просто відчуває, що це такий хак для всього”.